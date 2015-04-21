تیم لخویا برای بازیکنان پرسپولیس آنالیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، ظهر امروز جلسه فنی بازیکنان با حضور کادر فنی و بازیکنان در هتل محل اقامت تیم فوتبال پرسپولیس برگزار شد و طی آن تیم و بازیکنان لخویا مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند.

در این نشست یک ساعته، برانکو ایوانکوویچ پس از تحلیل بازی‌های لخویا در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ قطر، نکات لازم و نقاط ضعف و قوت این تیم و همچنین توانایی و تخصص بازیکنان تیم حریف را برای بازیکنان تشریح کرد.

ایوانکوویچ امروز در آخرین جلسه تمرینی سرخپوشان پیش از رویارویی با لخویا که در زمین اصلی محل برگزاری بازی انجام خواهد شد به مرور تاکتیک‌های مورد نظر خواهد پرداخت.