به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این شرکت، اظهارکرد: کمبود آب شیرین، نیازغذایی، امنیت غذایی و تخریب محیط زیست از جمله چالش های تهدید کننده جامعه هستند.
علیرضا اورنگی طرح، تصویب و اجرای شرکت شهرک های کشاورزی را تنها راه مبارزه با مشکلات و بحرانهای بی آبی و خدمات رسانی به زمینها و مدیریت صنایع کشاورزی و دامی دانست و افزود: در شرایط فعلی کشور چارهای جز تغییر برخی از روش های تولید نداریم.
وی استفاده از فناوری جدید و استفاده از ظرفیتهای موجود از آب و خاک را از جمله اهدافی دانست که در راه اندازی شرکت شهرکهای کشاورزی دنبال می شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در کشور خشک ایران سهم بارش سالانه یک سوم متوسط بارش جهانی و سرانه تبخیر سه برابراست، از سوی دیگر همین مقدار اندک بارش نیز بهره وری ضعیفی دارد و بخش زیادی از آن هدر می رود.
اورنگی با تاکید بر اینکه جهت گیری ما در وزارت جهاد کشاورزی ارتقای بهرهوری است، افزود: احداث مجتمعهای کشاورزی یکی از مسیرهایی است که تغییر فعالیت را به دنبال دارد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر در کشور ۴۵۰ هزار هکتار زیرکشت سبزی و صیفی است که با برنامهریزی در ۲۳ هزار هکتار می توانیم این محصولات را با حجم بالاتر تولید کنیم.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: از محل اعتبارات ملی برای خراسان جنوبی مشاوری گرفته شده که استان را از نظر توسعه این شهرکهای کشاورزی آمایش و قابلیتهای آن را بررسی کند.
گفتنی است در این مراسم کورش کیان فرد به عنوان اولین مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی منصوب شد.
نظر شما