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۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۲۱

با حضورمشاور وزیر جهاد کشاورزی/

اولین شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی راه اندازی شد

اولین شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی راه اندازی شد

بیرجند- با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی اولین شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این شرکت، اظهارکرد: کمبود آب شیرین، نیازغذایی، امنیت غذایی و تخریب محیط زیست از جمله چالش های تهدید کننده جامعه هستند.

علیرضا اورنگی طرح، تصویب و اجرای شرکت شهرک های کشاورزی را تنها راه مبارزه با مشکلات و بحرانهای بی آبی و خدمات رسانی به زمین‌ها و مدیریت صنایع کشاورزی و دامی دانست و افزود: در شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز تغییر برخی از روش های تولید نداریم.

وی استفاده از فناوری جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود از آب و خاک  را از جمله اهدافی دانست که در راه اندازی شرکت شهرک‌های کشاورزی دنبال می شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در کشور خشک ایران سهم بارش سالانه یک سوم متوسط بارش جهانی و سرانه تبخیر سه برابراست، از سوی دیگر همین مقدار اندک بارش نیز بهره وری ضعیفی دارد و بخش زیادی از آن هدر می رود.

اورنگی با تاکید بر اینکه جهت گیری ما در وزارت جهاد کشاورزی ارتقای بهره‌وری است، افزود: احداث مجتمع‌های کشاورزی یکی از مسیرهایی است که تغییر فعالیت را به دنبال دارد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در کشور ۴۵۰ هزار هکتار زیرکشت سبزی و صیفی است که با برنامه‌ریزی در ۲۳ هزار هکتار می توانیم این محصولات را با حجم بالاتر تولید کنیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: از محل اعتبارات ملی برای خراسان جنوبی مشاوری گرفته شده که استان را از نظر توسعه این شهرک‌های کشاورزی آمایش و قابلیت‌های آن را بررسی کند.

گفتنی است در این مراسم  کورش کیان فرد به عنوان اولین مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی منصوب شد.

کد مطلب 2539402

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