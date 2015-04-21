به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این شرکت، اظهارکرد: کمبود آب شیرین، نیازغذایی، امنیت غذایی و تخریب محیط زیست از جمله چالش های تهدید کننده جامعه هستند.

علیرضا اورنگی طرح، تصویب و اجرای شرکت شهرک های کشاورزی را تنها راه مبارزه با مشکلات و بحرانهای بی آبی و خدمات رسانی به زمین‌ها و مدیریت صنایع کشاورزی و دامی دانست و افزود: در شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز تغییر برخی از روش های تولید نداریم.

وی استفاده از فناوری جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود از آب و خاک را از جمله اهدافی دانست که در راه اندازی شرکت شهرک‌های کشاورزی دنبال می شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در کشور خشک ایران سهم بارش سالانه یک سوم متوسط بارش جهانی و سرانه تبخیر سه برابراست، از سوی دیگر همین مقدار اندک بارش نیز بهره وری ضعیفی دارد و بخش زیادی از آن هدر می رود.

اورنگی با تاکید بر اینکه جهت گیری ما در وزارت جهاد کشاورزی ارتقای بهره‌وری است، افزود: احداث مجتمع‌های کشاورزی یکی از مسیرهایی است که تغییر فعالیت را به دنبال دارد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در کشور ۴۵۰ هزار هکتار زیرکشت سبزی و صیفی است که با برنامه‌ریزی در ۲۳ هزار هکتار می توانیم این محصولات را با حجم بالاتر تولید کنیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: از محل اعتبارات ملی برای خراسان جنوبی مشاوری گرفته شده که استان را از نظر توسعه این شهرک‌های کشاورزی آمایش و قابلیت‌های آن را بررسی کند.

گفتنی است در این مراسم کورش کیان فرد به عنوان اولین مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی منصوب شد.