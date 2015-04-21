بزرگان تراکتورسازی روی نیمکت هستند/بازگشت نریمان جهان به ترکیب

به گزارش خبرنگار مهر، تونی سرمربی تبریزی ها برای این دیدار که از ساعت ۱۸ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود از لک در درون دروازه و از حبیب گردانی، خالد شفیعی، مهدی کیانی، سامان نریمان جهان، شاهین ثاقبی، محمد پوررحمت اللهی، احمد امیرکامدار، مهرداد بایرامی، میرهانی هاشمی و سعید آقایی در ترکیب استفاده کرده است.

نکته جالب این ترکیب نیمکت نشینی ادینهوی برزیلی صدرنشین جدول گلزنان لیگ برت و آندو تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان به همراه ایران پوریان و فرید کریمی است.

همچنین نریمان جهان نیز بعد از مدت ها به ترکیب اصلی تیم تراکتورسازی برگشته است.

همچنین سرمربی تیم ازبک نیز از الدوربک سویونوف، مکسود کریم اوف، ایلخوم شوموودوف، روک روی، آرتور گورکیان، ارکین بایدولائف، شوهرو گادوئف، شرزود ازموف، حمزه کریم اوف، اوبیلجون همروبه کوف، فروخ سایفی یف برای این بازی استفاده کرده است.