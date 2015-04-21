دروازه نسف قارشی باز نشد/ نمایش خوب جوانان تراکتور در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی ایران آخرین شانس های خود را برای صعود به مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در دیدار فینال گونه برابر تیم نسف قارسی ازبکستان جستجو می کند از ساعت ۱۸ امروز به مصاف تیم ازبکستانی رفته است.

درحالیکه ۲۴ دقیقه از شروع بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز و نسف قارشی ازبکستان سپری شده در این مدت بازیکنان جوان تراکتورسازی موفق شدند ۳ ضربه به تیرک دروازه نسف قارشی بزنند.

تونی سرمربی تراکتورسازی تبریز که برای این دیدار از چند بازیکن بزرگ خود همچون ادینهوی برزیلی صدرنشین جدول گلزنان لیگ برتر و آندو تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان به همراه ایران پوریان و فرید کریمی استفاده نکرده است ولی بازیکنان جوان این تیم نمایش خیره کننده ای از خود نشان داده اند و در ۲۰ دقیقه نخست بازی سه بار تیرک تین ازبک را لرزانده اند.

همچنین در دقیقه ۲۲ مهرداد بایرامی موفق شد دروازه تیم ازبکستانی را باز کند ولی این گل را داور بازی نپذیرفت.

لازم به ذکر است که همچنان بر تعداد حاضرین در ورزشگاه اضافه می شود و بیش از ۱۵ هزار نفر هم اکنون در ورزشگاه هستند.

تونی سرمربی تبریزی ها در نیمه اول این دیدار از لک در درون دروازه و از حبیب گردانی، خالد شفیعی، مهدی کیانی، سامان نریمان جهان، شاهین ثاقبی، محمد پوررحمت اللهی، احمد امیرکامدار، مهرداد بایرامی، میرهانی هاشمی و سعید آقایی در ترکیب استفاده کرده بود.

همچنین سرمربی تیم ازبک نیز از الدوربک سویونوف، مکسود کریم اوف، ایلخوم شوموودوف، روک روی، آرتور گورکیان، ارکین بایدولائف، شوهرو گادوئف، شرزود ازموف، حمزه کریم اوف، اوبیلجون همروبه کوف، فروخ سایفی یف برای نیمه اول این بازی استفاده کرده بود که در دقیقه ۲۲ بازی بازیکن نسف اعظم اف قصد داشت اوت پرتاب کند که به ناگهان دستش درد گرفت و نتوانست به بازی ادامه دهد و با آمبولانس راهی بیمارستان شد.