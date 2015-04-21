به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز سهشنبه استقلال با حضور بیش از ۱۰۰ تماشاگر در کمپ اختصاصی زندهیاد ناصر حجازی برگزار شد که بر خلاف روز گذشته که تمرین آبیپوشان روز شلوغی را پشت سر گذاشت، امروز یک تمرین در فضایی آرام برگزار شد.
حواشی این تمرین را در زیر میخوانید:
* هواداران استقلال همانند روزهای گذشته دقایقی را تنها به تشویق امیر قلعه نویی پرداختند، ولی از تشویق بازیکنان خبری نبود.
* کریم بوستانی چند روزی به علت بیماری مادرش در تمرین حضور نداشت، امروز در تمرین حاضر بود و دروازهبانها زیر نظر او تمرینات ویژهای انجام دادند.
* یک گروه فیلمبرداری در تمرین استقلال حضور پیدا کرد و از علی نظری جویباری فیلم گرفتند. این فیلم در خصوص زندگی جویباری است. هواداران حاضر در محل تمرین هم لحظاتی سربهسر جویباری گذاشته و به او میگفتند حالا که هنرپیشه شدی باید با ما عکس گرفته و به ما امضاء بدهی.
* رضا عنایتی همیشه یکی از بازیکنانی است که در تمامی تمرینات استقلال حضور دارد اما امروز با اجازه کادر فنی تنها غایب تمرین بود.
* خسرو حیدری که به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده و چند روزی است با استقلال تمرین میکند، امروز یکی از آمادهترین بازیکنان استقلال در فوتبال درونتیمی بود.
* رضا رجبی بازیکن اسبق استقلال که حالا در کادرفنی مشغول به کار است، با وحید طالبلو کری میخواند و با زدن ضربات پنالتی به طالبلو از خاطرات گذشتهاش در استقلال نیز تعریف میکرد.
* یکی از دوربینهای خبری نیز در تمرین حضور داشت و با کادر فنی استقلال در خصوص بدنسازی تیمها در زمان گذشته مصاحبه کرد.
* برخلاف همیشه، قلعهنویی در ابتدای تمرین دقایقی با بازیکنان صحبت میکرد، امروز بدون اینکه هیچ حرفی بزند، بازیکنان تمرین را شروع کرده و پس از گرم کردن دور زمین و انجام کارهای سرعتی و کششی، یک فوتبال درونتیمی در قالب دو تیم نارنجی و سبز برگزار کردند که قلعهنویی در لحظاتی بازی را قطع میکرد و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد کرد.
* تمرین تیم استقلال تهران ساعت 19 به پایان رسید. این تیم فردا تمریناتش را جهت دیدار مقابل پدیده مشهد برگزار خواهد کرد.
* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه و از هفته بیستوهفتم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده مشهد خواهد بود.
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