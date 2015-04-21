اشد مجازات عاملان حادثه جده/تجاوزبه یمن آبروی نداشته آل سعودرابرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت لرستان در سخنانی به فضیلت ماه رجب اشاره کرد و اظهار داشت: ماه رجب ماه خدا، خلوت نشینی با معبود، استغفار و توبه محسوب می شود.

وی با ذکر روایاتی در زمینه اهمیت ماه رجب، روزه گرفتن در این ماه و همچنین قرائت دعاهای وارده در احادیت و روایات عنوان کرد: ماه رجب، ماه ریزش رحمت الهی بوده و همه باید سعی کنیم از همه برکات این ماه به نحو احسن استفاده کنیم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه باید قدر ماه رجب را بدانیم تصریح کرد: ماه رجب، ماه بسیار با عظمتی بوده و هر کسی در این ماه دعا کند اجابت می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ماه رجب را بهار معنویت و به نوعی آغاز سال معنوی برای هر انسانی دانست و افزود: در این ماه به ریسمان الهی تمسک کنید و از برکات، فضیلتها، دعاها، روزه و ... در این ماه بهره مند شوید.

فریضه حج فرصتی استثنایی برای تقویت معنویت

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت و جایگاه فریضه سیاسی عبادی حج اشاره کرد و بیان داشت: فریضه حج یک فرصت استثنایی برای تقویت معنویت، باورهای دینی و تقرب به خداوند است.

وی ادامه داد: این فریضه فرصتی برای ایجاد وحدت، همدلی، اتجاد، انسجام در راستای طرح و رفع مشکلات مسلمانان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: حج کنگره عظیم اسلامی است که در آن وحدت، قدرت و عظمت مسلمانان نمایش داده می شود و مراسم حجی که بر محور ولایت و رهبری اسلامی صورت گیرد منشا بیداری و قدرت در جهان اسلام خواهد بود.

وی از حج به عنوان یکی مهم ترین عوامل خودسازی و بندگی خدای متعال یاد کرد و افزود: حج نماد بیداری اسلامی و برائت از مشرکان است

راه اندازی دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به راه اندازی دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت لرستان یادآور شد: این دفتر باید برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های فرهنگی را در دستور کار قرار دهد.

آیت الله میرعمادی بر لزوم اجرای برنامه های فرهنگی برای روحانیون، مدیران، مداحان و ... توسط این دفتر نمایندگی تاکید کرد و بیان داشت: در هر کدام از این بخش ها باید یک بسته فرهنگی تهیه و اجرایی شود.

وی افزود: از سوی دیگر مسئولان و دستگاههای مختلف باید همکاری لازم را با دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت لرستان داشته باشند تا بتواند برنامه های خود را اجرایی کند.

آل سعود با حمله به یمن اعتبار نداشته خود را بر باد داد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به به تجاوز هوایی عربستان به یمن اشاره کرد و گفت: آل سعود با این اقدام اعتبار و آبروی نداشته خود را بر باد داد.

آیت الله میرعمادی عنوان کرد: امروز با حمله هوایی عربستان به یمن و کشتار مردم بی دفاع نگاه جهانیان به عربستان تغییر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دور نمای این جنگ برای همه روشن است ادامه داد: دور نمای این تجاوز خسارت، جنایت، نسل کشی، افزایش هزینه ها برای عاملان جنگ و به خاک مالیده شدن بینی آل سعود خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه آل سعود در بد باتلاقی گرفتار شده است ادامه داد: این در حالیست که عربستان به عنوان خادم الحرمین و چشم و چراغ برخی ملتهای مسلمان در گذشته مطرح بود و امروز جنایت نسل کشی را در میان مسلمانان دنبال می کند و تفرقه بین مسلمانان را تشدید، بیمارستانها را بمباران و زنان و کودکان مظلوم را به خاک و خون می کشد.

وی با یادآوری اینکه عربستان امروز آبستن حوادث مختلف است ادامه داد: مطمئن باشید تحولات داخلی در عربستان اتفاق می افتد و رژیم سعودی در جنگ یمن نیز بازمی ماند و نمی تواند کاری از پیش ببرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه ملت یمن مردمی مقاوم بوده و اهل تسلیم نیستند بیان داشت: عربستان در تجاوز نظامی به یمن به طور قطع شکست خواهد خورد.

تعرض به زائران دلیلی بر ناتوانی آل سعود در تامین امنیت زائران

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به تعلیق موقت حج عمره به دنبال تعرض به دو نفر از زائران ایرانی در فرودگاه جده اشاره کرد و گفت: عدم حضور زائران ایرانی در عربستان بزرگترین نشانه ضعف عملکرد آل سعود است.

آیت الله میرعمادی تعرض به زائران را مهم ترین دلیل بر ناتوانی آل سعود در تامین امنیت زائران و خبث باطن و طینت آنها دانست و افزود: امروز تعلیق حج عمره و عدم حضور زائران ایرانی سوال بزرگی را در ذهن زائران و مسلمانان دنیا ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه عربستان باید هرچه سریعتر عاملان تعرض به زائران ایرانی را به اشد مجازات برساند یادآور شد: مکه مکرمه سرزمین امن الهی بوده و باید مسئولان عربستانی با خاطیان هتک حرمت زائران برخورد شدید کنند.