«خليل شهر» شهر پایلوت سلامت جهان/همايش روز هوای پاک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد رحمانی خلیلی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: من و اعضاي شهر خليل شهر بر اين عقيده ايم که توجه به فرهنگ در کنار مسائل عمراني از نکات مهم و قابل توجهي است که بايد در فعاليت ها بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينکه کار فرهنگي کاري ماندگار و داراي خروجي درازمدت است خاطر نشان کرد: معتقديم هزينه در امور فرهنگي نوعي سرمايه گذاري است و با انجام آن هزينه کمتري خواهيم داشت و به همين دليل نيز همايش بزرگ روز زمين پاک در ۳ ارديبهشت ماه در خليل شهر برگزار مي شود.

شهردار خليل شهر ادامه داد: پل سازي، توجه به معماري شهري، زيباسازي، جدول بندي ها، ساخت و سازها و کارهاي اجرايي اگر چه نياز جامعه است و بايد انجام شود اما آنچه براي هميشه ماندگار است امور فرهنگي است که بايد به آن توجه ويژه اعمال شود تا شاهد امنيت اجتماعي و فرهنگي باشيم.

رحماني خليلي با اشاره به جمعيت ۱۲ هزارنفري خليل شهر بيان داشت: نيمي از اين جمعيت را بانوان تشکيل داده اند و در اين رابطه توجه به امور بانوان از مسائل مهمي است که با وجود اينکه يکي از اعضاي شوراي شهر خليل شهر از بانوان است، تاکنون مطالبات بانوان مطالبه شده و عرصه براي حضور بانوان باز است.

وي ادامه داد: محيط جامعه، خانه اي بزرگتر براي شهروندان است که بايد با رعايت مسائل زيست محيطي و پاکيزگي سلامت را براي خود، خانواده و جامعه به ارمغان آوريم.

شهردار خليل شهر در ادامه با اشاره به اينکه شهرداري خليل شهر از ۳ سال گذشته عضو سازمان جهاني بهداشت است گفت: شهرداري خليل شهر عضو اين سازمان بوده و بعنوان شهر سالم انتخاب شده است و در واقع ما دوستداران شهر سالم هستيم تا با فرهنگ سازي مناسب در جهت رفع مشکلات زيست محيطي تلاش کرده و به شهري سالم برسيم.

رحماني خليلي بيان داشت: در سال جاري خليل شهر، به عنوان شهر پايلوت سلامت جهان در سازماندهي پسماندهاي شهري انتخاب و ۲۰ اردیبهشت، کارشناسانی از سازمان جهانی بهداشت در اين شهر حضور پیدا می‌کنند و پس از بازدیدهای ویژه و با يکماه کارشناسي در مسائل مختلف زيست محيطي گزارشات را به سازمان جهاني بهداشت اعلام مي کنند.

عضو شوراي اسلامي خليل شهر نيز در سخناني با اشاره به حضور فعال و گسترده بانوان در عرصه هاي مختلف شهري خليل شهر اظهار داشت: معتقديم کار فرهنگي بايد از مهدکودکها، مدارس و از پايه شروع شود تا ماندگار و تاثير گذار باشد.

منصوره عليزاده رباطي با اشاره به برگزاري همایش روز زمین پاک گفت: این همایش نيز با همفکري شوراي شهر تصويب و به شهردار ارائه شد که با تاييد ايشان در روز پنج شنبه ۳ ارديبهشت ماه با حضور چهره‌های زیست‌محیطی کشوری، استانی و شهرستانی برگزار مي شود.

وي با اشاره به اينکه اين همايش با حضور گروههاي مختلف و NGOهاي استاني برگزار مي شود يادآور شد: اين همايش با حضور گروههاي مکختلف مردمي از محلات مختلف خليل شهر از محلات رکاوند، کلاک، علمدارمحله، گت‌زمین، مالیکلا، رباط، ملامحله، کشیرخیل، عموزادی‌محله و کرمانی‌محله خلیل‌شهر برگزار مي شود.

برنامه روز زمین پاک در خلیل‌شهر با همکاری محیط زیست، بهداشت و درمان، منابع طبیعی، نیروی انتظامی، پليس راهور، آموزش و پرورش و پایگاه‌های بسیج به همراه برنامه‌های شاد و فرهنگی نظیر جمله‌ نویسی، انشا نویسی، توزیع کارت‌های قرعه‌ کشي، مسابقه عکاسی، نقاشی و غيره برگزار مي شود.