شمارش معکوس برای افتتاح کارخانه کمپوست شرق مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آزموده عصر سه شنبه در جلسه برررسي کارهاي پاياني کمپوست بهشهر با حضور مسئولان استاني و شهرستانی گفت: کمپوست بهشهر در زمینی به مساحت ۱۰هکتار با هزینه بیش از ۸۰ میلیارد ریالي بدون احتساب زمین براساس تفاهم نامه اجرايي با محوریت شهرداری بهشهر و با همکاری شهرداري هاي شهرهای نکا، گلوگاه، خلیل شهر و رستمکلا ساخته و اکنون در روزهاي پاياني عملیات اجرایی است.

آزموده اظهار داشت: با افتتاح اين کارخانه کمپوست مشکل زباله و دپوي آن در شهرهاي شرق مازندران برطرف شده و آسودگي خاطر در اين زمينه براي شهروندان و مسئولان ايجاد مي شود.

وي با بيان اينکه بيش از ۹۵ درصد عمليات اجرايي و عملياتي اين کارخانه در سال گذشته فراهم بوده است يادآور شد: علت عدم بهره برداري موقت در سال گذشته علي رغم تلاش هاي بسياري از مسئولان عدم وجود تاسیسات آزمایشگاهی، اداری، محوطه سازی و جاده بوده است که در آن شرايط نمي توانستيم به بهره برداري اميدوار باشيم.

آزموده با بيان اينکه مسئولیت محوطه سازی کارخانه و جاده سازي با شهرداري است گفت: اکنون با مشخص شدن بهره بردار، نيروي انساني و همچنين امکانات آزمایشگاهی کمپوست بهشهر، مي توانيم با شمارش معکوس منتظر افتتاح و بهره برداري کمپوست بهشهر باشيم.

به گزارش مهر، كارخانه كمپوست بهشهر در سال ۸۷ با مشاركت پنج شهرداري بهشهر، نكا، گلوگاه، رستمكلا و خليل شهر آغاز به ساخت كرده است كه ظرفيت كمپوست روزانه ۵۰۰ تن زباله را دارا است.