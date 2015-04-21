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۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۴۰

آزموده خبر داد:

شمارش معکوس برای افتتاح کارخانه کمپوست شرق مازندران آغاز شد

شمارش معکوس برای افتتاح کارخانه کمپوست شرق مازندران آغاز شد

بهشهر- شهردار بهشهر گفت: با گذشت شش سال از کلنگ زنی کارخانه کمپوست، شمارش معکوس برای افتتاح این کارخانه در شرق مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آزموده عصر سه شنبه در جلسه برررسي کارهاي پاياني کمپوست بهشهر با حضور مسئولان استاني و شهرستانی گفت: کمپوست بهشهر در زمینی به مساحت ۱۰هکتار با هزینه بیش از ۸۰  میلیارد ریالي بدون احتساب زمین براساس تفاهم نامه اجرايي با محوریت شهرداری بهشهر و با همکاری شهرداري هاي شهرهای نکا، گلوگاه، خلیل شهر و رستمکلا ساخته و اکنون در روزهاي پاياني عملیات اجرایی است.    

آزموده اظهار داشت: با افتتاح اين کارخانه کمپوست مشکل زباله و دپوي آن در شهرهاي شرق مازندران برطرف شده و آسودگي خاطر در اين زمينه براي شهروندان و مسئولان ايجاد مي شود.

وي با بيان اينکه بيش از ۹۵ درصد عمليات اجرايي و عملياتي اين کارخانه در سال گذشته فراهم بوده است يادآور شد: علت عدم بهره برداري موقت در سال گذشته علي رغم تلاش هاي بسياري از مسئولان عدم وجود تاسیسات آزمایشگاهی، اداری، محوطه سازی و جاده بوده است که در آن شرايط نمي توانستيم به بهره برداري اميدوار باشيم.

آزموده با بيان اينکه مسئولیت محوطه سازی کارخانه و جاده سازي با شهرداري است گفت: اکنون با مشخص شدن بهره بردار، نيروي انساني و همچنين امکانات آزمایشگاهی کمپوست بهشهر، مي توانيم با شمارش معکوس منتظر افتتاح و بهره برداري کمپوست بهشهر باشيم.

به گزارش مهر، كارخانه كمپوست بهشهر در سال ۸۷ با مشاركت پنج شهرداري بهشهر، نكا، گلوگاه، رستمكلا و خليل شهر آغاز به ساخت كرده است كه ظرفيت كمپوست روزانه ۵۰۰ تن زباله را دارا است.

کد مطلب 2539481

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