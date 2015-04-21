به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از مرحله گروهی رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار دیگر در غرب آسیا پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال تراکتورسازی در خانه پیروزی یک بر صفر مقابل نسف قارشی ازبکستان را با شکست ۲ بر یک عوض کرد تا وداع زودهنگامی با این جام داشته باشد.

در این بازی که در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و با قضاوت محمد تقی الجعفری از سنگاپور برگزار شد، مهدی کیانی (۵۱) برای تراکتورسازی و آرتور (۵۷ و ۷۰) برای نسف قارشی ازبکستان گل زدند.

«تونی اولیویه‌را» سرمربی تراکتورسازی در ابتدای این مسابقه به نفرات مطرح خود از جمله آندرانیک تیموریان و لوسیانو ادینییو استراحت داده بود اما در نیمه دوم و پس از اینکه این تیم تبریزی در خانه عقب افتاد آنها را به میدان فرستاد اما این تغییر هم به تیم تراکتورسازی کمک نکرد تا از شکست خانگی نجات یابند.

حامد لک، حبیب گردانی، خالد شفیعی، میرهانی هاشمی، سعید آقایی (۶۷ - فرید بهزادی کریمی)، مهدی کیانی، شاهین ثاقبی، محمد پوررحمت الله (۷۵ - لوسیانو ادینهو)، احمد امیرکامدار (۶۰ - آندرانیک تیموریان)، سامان نریمان جهان و مهرداد بایرامی نفرات تیم تراکتورسازی را در این بازی تشکیل دادند.

تراکتوری‌ها در نیمه اول سه بار تیرک دروازه تیم نسف را به لرزه درآوردند و چند فرصت خوب گلزنی را دست دادند. حتی مهرداد بایرامی در دقیقه ۲۰ برای تراکتورسازی یک گل زد که این گل از سوی داور سنگاپوری مردود اعلام شد اما در نیمه دوم بی‌انگیزگی بازیکنان و متعاقب آن اشتباهات خط دفاع و دروازه‌بان این تیم باعث شد نتوانند گل برتری را حفظ کرده و در نهایت و برای سومین سال متوالی از رسیدن به مرحله حذفی این رقابتها محروم شدند.

با این نتیجه نسف قارشی ازبکستان ۷ امتیازی شد و موقتا به رده دوم گروه D صعود کرد و تیم تراکتورسازی ایران با همان ۴ امتیاز قبلی در رده چهارم گروه خود باقی ماند.

با توجه به قانون جدید AFC مبنی بر اینکه بازی رودرو در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مهمتر از تفاضل گل است و با توجه به اینکه در حال حاضر تیم الاهلی عربستان با ۸ امتیاز صدرنشین این گروه است و نسف قارشی هم ۷ امتیاز دارد، تراکتورسازی در صورت پیروزی در بازی آخرش برابر الاهلی در امارات ۷ امتیازی می‌شود اما به خاطر دو شکست برابر نسف قارشی ازبکستان، شانس صعود به مرحله بعد این جام را ندارد.

برنامه ادامه دیدارهای هفته پنجم از دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

سه‌شنبه - یک اردیبهشت‌ماه

گروه C:

* السد قطر - فولاد ایران

گروه D:

* الاهلی عربستان - الاهلی امارات

چهارشنبه - ۲ اردیبهشت‌ماه

گروه A:

* بنیادکار ازبکستان - النصر عربستان

* لخویا قطر - پرسپولیس ایران

گروه B:

* نفت تهران - پاختاکور ازبکستان

* الشباب عربستان - العین امارات

گروه E:

* کاشیوا ریسول ژاپن - جئونبوک هیوندای کره‌جنوبی

* شاندونگ چین - بین دونگ ویتنام

گروه F:

* سئونگنام اف‌سی کره‌جنوبی - بوریرام یونایتد تایلند

* گوانگژو چین - گامبا اوزاکا ژاپن