نرم افزار پیام رسان شبکه تبرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق مقدسی عصر سه شنبه در نشست مشترک مدیران صدا و سیما و تبلیغات اسلامی، افزود: این نرم افزار به زودی در صدا و سیمای استان فعال می شود.

وی با بیان اینکه کار ما در رسانه در معرض نگاه و قضاوت است بیان داشت: شش دستگاه وابسته و مرتبط به نهاد مقام معظم رهبری باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند.

صادق مقدسی با بیان اینکه برخی ملاحظات رسانه ای را مدنظر قرار دهیم گفت: به زودی در سازمان صدا وسیما نرم افزار پیام رسان راه اندازی می شود.

قربانی معاون سیمای شبکه تبرستان با اشاره به اینکه در چندسال اخیر کارهای مشترک خوبی با تبلیغات اسلامی انجام شد گفت: تهیه و پخش سفره های کریمانه در ایام ماه رمضان از جمله طرح هاست.

وی معرفی چهره های نخبه قرآنی و حافظان قرآنی را از جمله برنامه های شبکه تبرستان در ایام رمضان برشمرد و گفت: در برنامه نغمه های عاشورایی نیز سعی شد تا نغمه های اصیل را معرفی کنیم.

پارسال مراسم اعتکاف در ۲۶۸ مسجد برگزار شد

حجت الاسلام ناصر شکریان مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به درپیش بودن مراسم اعتکاف گفت: سال قبل در ۲۶۸ مسجد بیش از ۲۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.

وی اجرای برنامه سفره کریمانه را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: مهارتهای زندگی، تفسیر، مفاهیم قرآن و شرح نهج البلاغه نیز امسال اجرا می شود.

شکریان با عنوان اینکه هیئتهای مذهبی در جلوگیری از آسیبهای اجتماعی نقش دارند یادآور شد: پاسخگویی به شبهات دینی از دیگر وظایف است که ۲۵ هزار سئوال نیز پاسخ داده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران مراسم تجلیل از پیرغلامان حسینی را از دیگر ضرورت ها بیان کرد و گفت: امیدواریم با همکاری صدا و سیما این طرح اجرایی شود.

مهدی معصومی معاون حوزه هنری مازندران با اشاره به تولید فیلم و برنامه ها گفت: در هفته انقلاب اسلامی از ۳۵ هنرمند برجسته انقلاب اسلامی تقدیر شد.

وی با بیان اینکه جای صدا و سیما در پوشش برخی برنامه های حوزه هنری خالی است، خواستار تعامل بیشتر این رسانه شد.