مرد سال فوتبال اردبیل انتخاب می شود/ اخذ گسترده آرای مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش در جلسه هم اندیشی انتخاب مرد سال فوتبال استان اردبیل گفت: هیئت فوتبال استان به عنوان مجری این طرح ورود کرده که هدف آن معرفی قابلیت های فوتبال استان است.

وی با بیان اینکه اردبیل یکی از استان های فوتبال خیز کشور است، افزود: گرچه فوتبال اردبیل طی سال های گذشته در لیگ حضور نداشته اما مربیان و فعالان در مدارس و باشگاه ها نسبت به حفظ جایگاه این رشته ورزشی تلاش و کوشش داشته اند.

رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل با تاکید به وجود بازیکنان شاخص این استان در لیگ های برتر اضافه کرد: هدف از انتخاب مرد سال معرفی چهره شاخص فوتبال که درجات متعددی را طی کرده و به جایگاه مطلوب دست یافته، است.

نوتاش با بیان اینکه این انتخاب توسط سه گروه مربیان، پیشکسوتان و کارشناسان و مردم انجام خواهد شد، اضافه کرد: گروه منتخب از پنج مربی نسبت به اعلام پنج نفر کاندیدا اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در ادامه آرای مردمی از طریق نظر سنجی در سایت هیئت فوتبال، سایت ورزش و جوانان و خبرگزاری ها اخذ شده و از جمع بندی آرا منتخب مورد نظر گزینش خواهد شد.

رئیس هیئت فوتبال استان به نقش رسانه ها در خصوص اخذ آرای مردمی تاکید کرد و گفت: البته اوزان مختلفی برای نظرات کارشناسان و مردم پیش بینی خواهد شد تا انتخاب کاملا کارشناسی و فنی باشد.

نوتاش اضافه کرد: در حین روند رای گیری چند داور نیز آرا را جمع آوری و تجمیع خواهند کرد و در نهایت طی چند ماه مرد سال فوتبال استان انتخاب خواهد شد.

در این جلسه پیله ور یکی از مربیان فوتبال به تاثیر مطلوب این طرح بر روحیه بازیکنان تاکید کرد و گفت: ضروری است ملاک های انتخاب مشخص و مدون باشد.

زرین مربی دیگر حاضر در جلسه نیز به ضرورت انتخاب فردی از میان بازیکنان فعال در خود استان تاکید کرد و گفت: بازیکنی که استان را ترک کرده و در تیم دیگری بازی می کند نمی تواند به عنوان مرد سال استان انتخاب شود.

همچنین دولتی از دیگر مربیان فوتبال استان به ضرورت انتخاب در رده های سنی مختلف تاکید کرد و افزود: اینکه نظرات مردم و کارشناسان اخذ شود شرایط ایده آل و مصداق ضرب المثل «سنگ بزرگ نشانه نزدن است».

در پایان این جلسه آقایان پیله ور، زرین، حسن زاده، دولتی و چراغی به عنوان کارگروه مربیان انتخاب شدند تا به مدت یک هفته کاندیداهای خود را به هیئت فوتبال استان معرفی کنند.