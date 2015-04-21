صعود نسف قارشی هنوز قطعی نیست/ انتظار نداشتم «آندو»در ترکیب نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، روزیگول بردیف عصر سه شنبه در نشست خبری بعد از بازی تیم های تراکتورسازی و نسف قارشی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نیمه اول خوش شانس بودیم چراکه تراکتورسازی سه بار توپ را به تیرک دروازه ما کوبید، ادامه داد: تراکتورسازی که در صدر لیگ برتر ایران قرار دارد در نیمه دوم هم موقعیت های زیادی داشت ولی ما هم توانستیم فرصت های زیادی را خلق کنیم و به برتری برسیم.

وی با تاکید بر اینکه بین دو نیمه با بازیکنانم صحبت کردم و گفتم که بازی به پایان نرسیده است، افزود: امروز سه امتیاز را در این بازی مهم و حساس گرفتیم که امیدوارم این امتیازات باعث صعود ما به دور بعد شود.

سرمربی نسف قارشی در خصوص وضعیت بد آب و هوایی تبریز و طوفان شدیدی که در ورزشگاه درحال وزیدن بود، گفت: این شرایط برای هردو تیم وجود داشت و کمی بازی را تحت تاثیر قرار داد.

وی با بیان اینکه انتظار نداشتم آندو کاپیتان تیم ملی ایران و ادینهو گلزن تراکتورسازی در ترکیب اصلی نباشند، افزود: غیبت چند بازیکن خوب تراکتورسازی در پیروزی ما بی تاثیر نبود.

بردیف با تاکید بر اینکه فرصت های تراکتورسازی بیشتر از نسف قارشی بود، گفت: از باشگاه تراکتورسازی و تماشاگران آنها برای این میزبانی تشکر می کنم.