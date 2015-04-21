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۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۴۷

سرمربی نسف قارشی:

صعود نسف قارشی هنوز قطعی نیست/ انتظار نداشتم «آندو»در ترکیب نباشد

صعود نسف قارشی هنوز قطعی نیست/ انتظار نداشتم «آندو»در ترکیب نباشد

تبریز - سرمربی تیم فوتبال نسف قارشی ازبکستان با اشاره به اینکه برای سه امتیاز به ایران آمده بودیم، گفت: سه امتیاز را گرفتیم ولی هنوز صعود نسف قارشی به مرحله بعد مسابقات قطعی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، روزیگول بردیف عصر سه شنبه در نشست خبری بعد از بازی تیم های تراکتورسازی و نسف قارشی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نیمه اول خوش شانس بودیم چراکه تراکتورسازی سه بار توپ را به تیرک دروازه ما کوبید، ادامه داد: تراکتورسازی که در صدر لیگ برتر ایران قرار دارد در نیمه دوم هم موقعیت های زیادی داشت ولی ما هم توانستیم فرصت های زیادی را خلق کنیم و به برتری برسیم.

وی با تاکید بر اینکه بین دو نیمه با بازیکنانم صحبت کردم و گفتم که بازی به پایان نرسیده است، افزود: امروز سه امتیاز را در این بازی مهم و حساس گرفتیم که امیدوارم این امتیازات باعث صعود ما به دور بعد شود.

سرمربی نسف قارشی در خصوص وضعیت بد آب و هوایی تبریز و طوفان شدیدی که در ورزشگاه درحال وزیدن بود، گفت: این شرایط برای هردو تیم وجود داشت و کمی بازی را تحت تاثیر قرار داد.

وی با بیان اینکه انتظار نداشتم آندو کاپیتان تیم ملی ایران و ادینهو گلزن تراکتورسازی در ترکیب اصلی نباشند، افزود: غیبت چند بازیکن خوب تراکتورسازی در پیروزی ما بی تاثیر نبود.

بردیف با تاکید بر اینکه فرصت های تراکتورسازی بیشتر از نسف قارشی بود، گفت: از باشگاه تراکتورسازی و تماشاگران آنها برای این میزبانی تشکر می کنم.

کد مطلب 2539530

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