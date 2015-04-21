عزم جدی تجار قزوین برای حضور در بازار عراق

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی سه شنبه شب در نشست با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در دفتر معاونت برنامه ریزی استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: تجربه تلخ از دست دادن بازارهای اقتصادی در کشورهای سی آی اس، آُسیای میانه بویژه آذربایجان در گذشته باعث شد کمی هوشیار تر عمل کنیم لذا تجار و بازرگانان استان با عزم جدی درصددند حضور بیشتری در کشورهای هدف داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: یکی از راههای شناسایی بازار و حضور موثر در رقابت بازرگانی با دیگر کشورها حضور فیزیکی و موثر در کشور های هدف است و از آنجا که عراق از کشورهای مهم در بخش صادرات محسوب می شود با توسعه مناسبات بازرگانی با تجار این کشور درصددیم فعالیتهلای خود را بیشتر کنیم.

وی افزود: افتتاح دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی و سازمان نظام مهندسی ساختمان یک گام عملی در راستای حضور با برنامه در بازارهای عراق است که خوشبختانه باانتخاب افرادی توانمند در دفتر نمایندگی اتاق قادریم کارهای مهمی مانندثبت سفارش، معرفی شرکت های توانمند، ایجاد ارتباط با تجار عراقی و شناسایی بازارهای استانهای مختلف این کشور را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

کشاورز قاسمی تصریح کرد: اگر بتوانیم اقدامات فردی تجار را به حرکت گروهی تبدیل کنیم ضمن صرفه جویی در هزینه ها می توان کارهای بزرگی را عملیاتی کرد و ضمن کاهش ریسک تجارت نسبت به شناساندن کالای ایرانی بهتر عمل کرد.

این فعال اقتصادی گفت: افتتاح این دفتر شروعی برای حضور در سایر بازارهای تجاری عراق خواهد بود و اگر بتوانیم موفق عمل کنیم زمینه و بستر خوبی برای گسترش فعالیتهای تجاری خواهد شد.

وی بیان کرد: دفتر اتاق بازرگانی پایگاه تجار و بازرگانان استان قزوین خواهد بود و می تواند تجارت افراد را بسیار تسهیل و روان کند و در مقایسه با هزینه هایی که برای اجاره داده می شود دستاوردهای بسیار زیادی برای استان خواهد داشت.

کشاورز قاسمی اظهارداشت: باید بتوانیم با شرکت های عراقی وارد مذاکرات جدی شویم و تولید از سوی طرف ایرانی و فروش از طرف تجار عراقی تضمین شود تا به سود اقتصادی منطقی برای دو طرف دست یابیم.

وی افزود: در گام اول بهتر است صادرات کالا و خدمات فنی ومهندسی را در دستور کار و اولویت خود قرار دهیم و پس از آن برای سرمایه گذاری مشترک اقدام کنیم تا موفقیت ها بیشتر شود.

حوزه آی تی و خدمات فنی مهندسی نیاز جدی عراق است

کشاورز قاسمی بیان کرد: به دلیل سنتی بودن سیستم اداری در استان کربلا نیاز شدید به خدمات "آی تی" در این استان احساس می شود که علاقمندان می توانند در این عرصه نیز وارد شوند و خدمات خود را صادر کنند.

وی افزود: بستر بسیار خوبی در شرایط کنونی برای صادرات کالای مرغوب از ایران و استان قزوین به کربلا و سایر مناطق عراق فراهم شده که امیدواریم تجار و بازرگانان استان از این فرصت طلابی به خوبی استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین یادآورشد: با توجه به کمبود اعتبار در کشور عراق باید تضمین لازم از سوی دولت برای تجارت داده شود که امیدواریم با ایجاد خط اعتباری در این زمینه اقدام شود.