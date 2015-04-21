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۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۱:۱۱

رسانه آمریکایی مدعی شد:

هند خواستار بازگرداندن حوزه نفتی فرزاد B شد

هند خواستار بازگرداندن حوزه نفتی فرزاد B شد

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال مدعی شد هند از ایران خواسته است تا حوزه نفتی فرزاد B را به این کشور برگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، یک مقام دولتی هند مدعی شد که هند در مذاکرات با ایران مسئله حوزه نفتی فرزاد B را مطرح کرده است.

این مقام هندی که نامش فاش نشده است اعلام داشته است از ایران خواسته شده تا حوزه نفتی مذکور را که با سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری شرکت های نفتی هند کشف شده اند را به شرکت های هندی برگرداند.

شرکت هندی ONGC Videsh Ltd در سال 2008 با سرمایه گذاری 100 میلیون دلار این حوزه را که 13 تریلیون فوت مکعب ذخیره دارد کشف کرد اما در پی تحریم های آمریکا این شرکت مجبور به ترک ایران شد.

به ادعای این مقام هندی مقامات ایرانی بعد از طرح این مسئله از سوی هند وعده بررسی موضوع را داده اند.

کد مطلب 2539535
پیمان یزدانی

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