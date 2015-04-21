آغاز فاز جدید عملیات از نیمه شب چهارشنبه/این اعلام آتش بس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام پس از چهار هفته حمله هوایی بی حاصل به خاک یمن، رژیم عربستان به حملات متجاوزانه خود به مردم این کشور پایان داد.

در همین رابطه ائتلاف کشورهای مداخله گر در یمن به رهبری عربستان با انتشار بیانیه ای از آغاز فاز جدید اقدامات خود علیه مردم این کشور خبر داد. بر این اساس فاز جدید با نام رمز «بازگشت امید» از نیمه شب چهارشنبه کلید خواهد خورد.

«احمد العسیری» سخنگوی نیروهای ائتلاف با بیان این خبر تاکید کرد این اقدام به منزله اعلام آتش بس نبوده و عملیات مذکور «به شکلی محدود» برای عقب راندن نیروهای مردمی یمن از مواضعشان ادامه خواهد یافت. به گفته وی در صورت لزوم حملات هوایی علیه انصارالله از سر گرفته خواهد شد.

وزارت دفاع عربستان نیز مدعی شد در فاز جدید تمرکز این ائتلاف بر روی مبارزه با تروریسم، بازگشت امنیت و یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن خواهد بود.

این عملیات با هدف تضعیف نیروهای مردمی و ارتش یمن و حمایت از گروه های وابسته به «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن انجام گرفت.