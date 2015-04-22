بارگاه شاهزاده حسین(ع) همدان ازمهجوریت خارج شود/امضاطومار درخواست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی احدی كه شامگاه سه شنبه در جمع عزاداران شب شهادت امام هادی در آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) همدان و بارگاه عموی امام زمان(ع) در شهر همدان حضور یافته بود با اشاره به رسالت دهم شیعیان، بیان داشت: علم غیب و معجزات زیادی از این امام در کتابهای مختلف مطرح شده است.
وی با بیان اینکه گرچه به ماه رجب وارد شدهایم اما همچنان برخی از خواب غفلت بیدار نشدهاند، گفت: به جای این که از خدا بخواهیم چشمان ما را از گناه باز دارد برخی همچنان در گناه افتادهاند.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه هر که خود را به غیر خدا مشغول کند، متضرر میشود، اظهار داشت: در ماه رجب نباید به غیر خدا تمسک جست چراکه تمسک به غیر خدا دردها را زیاد میکند و حریم و عفت را میشکند.
وی با اشاره به لزوم بهره بردن از شب لیله الرغائب در شبهای آتی اذعان داشت: جوانان به گناهانی که انجام میدهند آگاه نیستند و متاسفانه گناه در جامعه فراگیر و خود را در مقابل انچام گناه حفظ کردن سخت شده و جوانان در مقابل شهوت بی صبری میکنند.
باید مراقب بود سرمایه معنوی عمر خود را از دست ندهیم
آیت الله احدی افزود: برنامههای ماهواره جوانان را به بازی دنیا مشغول كرده اما باید مراقب بود که سرمایه معنوی عمر خود را از دست ندهیم.
وی با اشاره به اینکه اعتقادات دینی جوانان کمتر شده است، اذعان داشت: باید به دنبال علل این اتفاقات در خود بود اما متاسفانه برخی از مردم به مال دنیا مغرور شدهاند و این درحالیست که در قرآن خدای متعال تاکید دارد که مانند کفار پوشش نداشته باشید، اما در جامعه شاهد رفتاری مانند غربیها هستیم.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه جامعه مسلمان نباید مانند کفار رفتار کنند، اظهارداشت: علت نرسیدن به معرفت بی پروایی است .
وی تاكید كرد: بارگاه امامزاده شاهزاده حسین همدان باید از مهجوریت خارج شود و همه مردم همدان در تحقق این امر همت کنند.
در پایان این مراسم طوماری در اعتراض به غصب شدن زمین این امامزاده توسط بانك ملی در همدان كه سالهاست مورد مخاصمه قرار دارد به امضای حاضران رسید تا به رئیس قوه قضاییه تحویل داده شود.
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