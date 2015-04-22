در لیگ جبران می کنیم/ استراحت چند بازیکن اصلی اقدامی طبیعی بود

حبیب گردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی تیم تراکتورسازی برابر نسف قارشی ازبکستان اظهار کرد: بازی خوبی بود و ما نیمه اول سوار بر بازی بودیم اما نتوانستیم از موقعیت های خود استفاده کنیم، البته بدشانسی هم آوردیم و سه بار به تیر دروازه حریف زدیم که اگر این توپ ها گل می شد نتیجه چیز دیگری رقم می خورد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم هم موقعیت داشتیم اما آنها توانستند بهتر از ما کار کنند و روی دو موقعیت به گل برسند.

گردانی در ارتباط با اینکه تیم تراکتورسازی چرا با ترکیبی متفاوت وارد میدان شده بود، گفت: طبیعی بود که کادر فنی به چند بازیکن استراحت بدهد، ما در لیگ برتر شرایط بسیار حساسی داریم و هشتاد درصد به قهرمانی نزدیک تر شده ایم، این شرایط ایجاب می کند که کادرفنی تیم را برای بازی های لیگ نگه دارد.

وی در خصوص حمایت هواداران از تیم تراکتورسازی در بازی با نسف قارشی، عنوان کرد: در این بازی شرایط جوی هم زیاد مناسب نبود اما هواداران به خوبی از ما حمایت کردند، ما شرمنده آنها شدیم و امیدواریم که بتوانیم با قهرمانی در لیگ محبت های آنها را به خوبی پاسخ دهیم.

از چارچوب بازی های لیگ قهرمانان آسیا تیم تراکتورسازی ایران در دیدار دیشب خود برابر تیم نسف قارشی ازبکستان با نتیجه دو بر یک شکست خورد و برای سومین سال متوالی در همان مرحله گروهی از دور مسابقات کنار رفت.