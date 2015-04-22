واکنش سردار دهقان به ادعاهای واهی وزیر دفاع فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار دهقان درواکنش به اظهارات روز گذشته جان اف لودریان وزیر دفاع فرانسه افزود : حمایت آشکار فرانسه از تجاوز وحشیانه به یمن اثبات کننده خوی صهیونیستی و ضد بشری سردمداران رژیمی است که در طول چهار دهه گذشته همواره حامی جنایتکاران جنگی و رژیم های مستبد بوده، با خون مردم بی گناه و زنان و کودکان مظلوم و بی پناه تجارت کرده است.

وی افزود: به نظر می رسد دموکراسی غربی در ذات خود جنایت، خون ریزی، تجاوز و چپاول سرمایه های مادی و معنوی ملت ها، به ویژه مللی که به دنبال استیفای حقوق حقه خود از دست مستبدین نوکر اجنبی و دولت های مستبد و ضد مردمی هستند را به عنوان یک اصل، نهادینه کرده است .

وزیر دفاع کشورمان، اظهارات غیر مسئولانه و ادعاهای واهی وزیر دفاع فرانسه که از دلارهای نفتی رژیم متجاوز عربستان سر مست شده است را جلوه ای از این حقیقت تلخ تاریخی و رویکرد غیر انسانی ذکر کرد و افزود: به وزیر دفاع فرانسه و سایر سرمداران این کشور توصیه می کنم از عاقبت حمایت خود از رژیم صهیونیستی، صدام و گروه های تکفیری – تروریستی درس عبرت گرفته، بیش از این خود را در نزد ملت های منطقه و افکار عمومی جهان منفور و بی آبرو نکنند .

گفتنی است جان اف لودریان وزیر دفاع فرانسه در سفر اخیر خود به لبنان از پادشاهی سعودی برای خرید سخاوتمندانه سلاح از این کشور و تجاوز سعودی ها علیه ملت مظلوم یمن و کشتار وحشیانه این ملت بی گناه در سه هفته گذشته که به کشته و زخمی شدن چند هزار یمنی به ویژه کودکان و زنان منجر شده است ، حمایت کرده، موارد کذبی را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده است.