به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه با انتشار پیامی در توئیتر، توقف حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن را تحولی مثبت ارزیابی کرد.
وی همچنین تأکید کرد: اکنون نیاز به ارسال کمکهای انساندوستانه و آغاز مذاکرات میان جناحهای یمنی با هدف تشکیل دولت فراگیر در این کشور است.
وزیر امور خارجه در این پیام تصریح کرد: ایران آماده است تا به آغاز این روند کمک کند.
در این پیام آمده است: «تحولات مثبت یمن باید با کمکهای انساندوستانه فوری، مذاکرات درون یمنی و تشکیل دولت فراگیر، پیگیری شود. آماده کمک هستیم.»
سهشنبه شب سخنگوی ائتلافی که از ۲۷ روز قبل مناطق مختلف یمن را به بهانه بازگرداندن عبد ربه منصور هادی رئیسجمهور مستعفی به یمن، هدف حمله قرار داده بود، از تصمیم ریاض برای توقف حملات خبر داد.
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