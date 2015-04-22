اعتبار پروژ های ورزشی نیمه تمام دهگلان و قروه تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه سه شنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه های ورزشی شهرستان های قروه و دهگلان که با همراهی مسئولان شهرستانی همراه بود، عنوان کرد: تلاش ما بر این است تا ضمن تامین اعتبار مورد نیاز شرایط برای بهره برداری از پروژه های نیمه تمام در اولین فرصت فراهم شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در ابتدا زمین چمن و پیست دو و میدانی در دست احداث مجموعه ورزشی شهید علیزاده بازدید کرد و گفت: با توجه به استعداد های خوب در رشته های فوتبال و دوومیدانی در شهرستان دهگلان احداث این پروزه یکی از دغدغه های اداره کل ورزش و جوانان استان می باشد.

جولائی از اعتبار 480 میلیونی در سال جاری برای تکمیل این پروژه خبر داد و اظهار داشت: برای احداث زمین چمن و پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید علیزاده مبلغ 180 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و 300 میلیون تومان از محل ماده 180 برای امسال اختصاص یافته است.

وی افزود: برای احداث و بهره برداری از این پروژه ها مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان نیاز است که با پیگیری های صورت گرفته در صدد جذب آن هستیم.

در ادامه این بازدید مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان از روند احداث تنها استخر سرپوشیده دهگلان در بخش دولتی دیدن شد و کلیه قسمت های آن از جمله کاسه استخر، اداری، تأسیسات و محوطه مورد بازدید قرار گرفت.

وی با اشاره به وضعیت این پروژه یادآور شد: استخر سرپوشیده دهگلان از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کردستان می باشد که با توجه به نیاز و عدم وجود این پروژه استاندارد به شهرستان اختصاص یافت.

حامد جولائی گفت: در حال حاضر این استخر با 80 در صد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است و با تمام توان تلاش خواهیم کرد که هر چه زودتر این پروژه را افتتاح و به بهره برداری برسانیم.

در ادامه سفر مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان به شهرستان ها، روند احداث سالن ورزشی 1200 نفره شهر سریش آباد نیز بازدید شد.

جولایی در جریان این بازدید نیز عنوان کرد: سالن ورزشی 1200 نفره شهر سریش آباد در زمینی به مساحت سه هزار و 300 متر مربع و با اعتبار دو هزار 700 میلیون تومان از محل اعتبارات مصوب رهبری در حال احداث است.

حامد جولائی در پایان از افتتاح و بهره برداری این سالن در شهر سریش آباد خبر داد و افزود که احداث این پروژه در حال حاضر فعال و دارای 70 در صد پیشرفت فیزیکی می باشد و با پیگیری های لازم در بحث اعتبارات در سال 94 جهت استفاده جامعه ورزشی سریش آباد به بهره برداری می رسد.