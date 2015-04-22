آزمون فراگیر ارشد نمره منفی ندارد / دریافت کارت ۲۸ هزار نفر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:کارت شرکت در آزمون فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور از ساعت ۱۱ اول اردیبهشت ماه بر روی سایت سنجش قرار گرفته است و کلیه ثبت نام کنندگان ضرورت دارد با مطالعه اطلاعیه های مربوطه از نحوه دریافت کارت خود مطلع شوند و همچنین با آگاهی از شهرستان محل آزمون که هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و در نشریه پیک سنجش ۲۴ و ۳۱ فروردین ماه منتشر شده است،حداکثر تا روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه به سایت سنجش مراجعه کنند.

وی افزود: تا ساعت ۸ صبح امروز دوم اردیبهشت ماه از تعداد ۸۰ هزار و ۵۰۹ داوطلب که در این آزمون ثبت نام کرده اند، تعداد ۲۸ هزار داوطلب نسبت به دریافت کارت حود اقدام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور صبح روز جمعه ۴ اردیبهشت ماه در ۱۰۱ شهرستان برگزار می شود. ظرفیت پذیرش در این دوره حدود ۱۶ هزار و ۷۸۰ نفر است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: سئوالات دروس امتحانی هر یک از رشته های امتحانی به صورت تستی چهارگزینه ای است و نمره منفی برای پاسخ های غلط منظور نمی شود و اگر بیش از یک پاسخ به یک سئوال داده شود نمره ای به آن سئوال تعلق نمی گیرد.