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۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۱۰

توکلی به مهر خبر داد:

آزمون فراگیر ارشد نمره منفی ندارد / دریافت کارت ۲۸ هزار نفر

آزمون فراگیر ارشد نمره منفی ندارد / دریافت کارت ۲۸ هزار نفر

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه سئوالات آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور گفت: سئوالات به صورت تستی چهارگزینه ای است و برای پاسخ های غلط نمره منفی منظور نمی شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:کارت شرکت در آزمون فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور از ساعت ۱۱ اول اردیبهشت ماه بر روی سایت سنجش قرار گرفته است و کلیه ثبت نام کنندگان ضرورت دارد با مطالعه اطلاعیه های مربوطه از نحوه دریافت کارت خود مطلع شوند و همچنین با آگاهی از شهرستان محل آزمون که هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و در نشریه پیک سنجش ۲۴ و ۳۱ فروردین ماه منتشر شده است،حداکثر تا روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه به سایت سنجش مراجعه کنند.

وی افزود: تا ساعت ۸ صبح امروز دوم اردیبهشت ماه از تعداد ۸۰ هزار و ۵۰۹ داوطلب که در این آزمون ثبت نام کرده اند، تعداد ۲۸ هزار داوطلب نسبت به دریافت کارت حود اقدام کرده اند.

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور صبح روز جمعه ۴ اردیبهشت ماه در ۱۰۱ شهرستان برگزار می شود. ظرفیت پذیرش در این دوره حدود ۱۶ هزار و ۷۸۰ نفر است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: سئوالات دروس امتحانی هر یک از رشته های امتحانی به صورت تستی چهارگزینه ای است و نمره منفی برای پاسخ های غلط منظور نمی شود و اگر بیش از یک پاسخ به یک سئوال داده شود نمره ای به آن سئوال تعلق نمی گیرد.

کد مطلب 2539671
زهره بال

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