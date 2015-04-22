استفاده از تجارب سازمان ملی استاندارد در پایش آلاینده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار با اشاره به چالش های جدی محیط زیست ایران در شرایط کنونی، گفت: پایش های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تصمیم گیری مدیریتی برای خروج از بحران های کنونی و برنامه ریزی های آینده است.

معاون رئیس جمهور افزود: بهره گیری از تجربیات سازمان ملی استاندارد در ارتقای شبکه آزمایشگاه های محیط زیست کشور و افزایش توانمندی در مباحث استانداردسازی در محورهای مختلف محیط زیست، آزمایشگاه های مرجع و صلاحیت دار، صحه گذاری تجهیزات پایش لحظه ای و سایر موارد مرتبط، راهگشای بسیاری از مشکلات در بخش سنجش و پایش آلاینده های زیست محیطی است.

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره به تفاهمنامه فیمابین دو سازمان، نسبت به افزایش همکاری سازمان متبوع خود در موارد مرتبط با محیط زیست ابراز علاقه نمود.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ محیط زیست، تصریح کرد: از همین رو در سازمان ملی استاندارد با اتخاذ رویکردی زیست محیطی، بخش انرژی این سازمان را به محیط زیست و انرژی ارتقاء داده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان ساخت: این سازمان آماده است تا در خصوص وجوه مختلف اشتراکات کاری و زمینه های همکاری متقابل برای کمک به حفاظت از محیط زیست، تدوین استانداردهای مرتبط با آلودگی های زیست محیطی و امور آزمایشگاه ها با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری د اشته باشد.

گفتنی است، در این دیدار موضوع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی، استانداردهای مرتبط با دامنه کاری محیط زیست، استاندارد ایزو17025، محصولات سبز (Green Product ) وکالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری آلاینده ها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.