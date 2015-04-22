رونمایی از نسخه جدید سند ملی زیست فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیروس زینلی، گفت: تا کنون زیست فناوران بر اساس سند قدیمی که بروزرسانی نشده بود فعالیت می کردند.

وی افزود: اکنون سند جدید روزآمد شده و با توجه به آن نقشه راه مشخص گردیده است که باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد تا قانونی باشد و لازم الاجرا.

به گفته زینلی، با این نقشه راه می دانیم در کجا ایستاده ایم، به کجا باید برسیم و برای کسب جایگاه بالاتر چه اقداماتی را باید انجام دهیم.

وی با اشاره به اسناد بالادستی گفت: باید موفق شویم تا سال ۱۴۰۴، سه درصد از سهم جهانی فرآورده‌های زیست فناوری را از آن خود کنیم. اکنون سهم ما در بازار جهانی به شدت اندک است.

زینلی ادامه داد: کل صادرات ایران در این زمینه که بخش بزرگی از آن به داروهای هوشمند باز می گردد، حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال است که البته می تواند رقم امیدوارکننده ای باشد.

وی درباره دانشنامه زیست فناوران نیز گفت: درباره مراکز تحقیقانی، محققان، ساختارها و تشکیلات اطلاعات پراکنده‌ای وجود دارد. در این دانشنامه تلاش کردیم تا این اطلاعات را تجمیع کرده و بروز رسانی کنیم.

رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران افزود: این دانشنامه در قالب کتاب و همچنین به شکل اینترنتی منتشر خواهد شد و در دسترس علاقه مندان قرار می‌گیرد.

سومین جشنواره و همایش زیست فناوری ایران با شعار «زیست فناوری : امنیت غذایی، سلامت ، محیط زیست و توسعه پایدار» توسط ستاد توسعه فناوری کشور از ۳۱ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۹۴ در نمایشگاه بین المللی سالن خلیج فارس برگزار می شود.