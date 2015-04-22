مسعود رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش هاکی در قم رشتهای رو به رشد است که هنوز به طور کامل در میان قشر جوان شناخته نشده و علت این ناشناخته ماندن، کمبود فضای تمرینی هاکی در سطح قم است.
وی افزود: در نظر داریم امسال برای نخستین بار در لیگ دسته اول هاکی مردان کشور شرکت کنیم در حالی که قرار است این مسابقات شهریورماه برگزار شود و تمرینات بدنسازی تیم هاکی قم برای شرکت در این رقابتها آغاز شده است.
رئیس هیئت هاکی قم گفت: حضور در لیگ دسته اول مستلزم بودجه حداقل ۴۰۰ میلیون ریالی است که در تلاش هستیم بخشی از این بودجه را از اعتبارات هیئت هاکی و بخشی را از بخش خصوصی جذب کنیم و امیدواریم از سوی مسئولان نیز مورد حمایت کافی قرار بگیریم.
رضائیان درباره توسعه هاکی در آموزش و پرورش بیان داشت: با توجه به اینکه انجمن هاکی در آموزش و پرورش تعرف نشده نمیتوانیم به صورت جدی و همه جانبه برنامههایی برای توسعه هاکی در مدارس داشته باشیم اما کلاس و مسابقات ورزشی هاکی در تعدادی از مدارس به ویژه مدارس شاهد استان قم انجام شده و مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: آمار ورزشکاران سازمان یافته هاکی در قم در حد مطلوب نیست و امیدواریم با برنامههای توسعه ردههای سنی پایه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان بتوانیم به سطح مطلوب رسیده و از مرز هدف گذاری شده عبور کنیم.
رئیس هیئت هاکی استان قم تصریح کرد: امسال تیم هاکی بانوان قم نیز به مسابقات منطقه ۲ کشور اعزام میشود و این مسابقات نیز شهریور ماه برگزار میشود.
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