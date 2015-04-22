کمبود ویتامین D در میان دانش آموزان/ مکمل ویتامین D توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیاری صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح پایگاه تغذیه سالم و بزرگداشت هفته سلامت با اشاره به اهمیت توجه به الگوی صحیح تغذیه اظهار داشت: امروز توجه به تغذیه سالم و ایمنی در تولید و عرضه مواد غذایی موضوعی مهم و کاربردی در جهان محسوب می شود و سیاستگذاران و تصمیم گیران در این زمینه باید راهکارهای مختلفی را پیش بینی می کنند.

معاون وزیر بهداشت و درمان افزود: امروز توجه به تغذیه سالم و ایمنی در تولید مواد غذایی از دغدغه های جدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در این زمینه برنامه ریزی جدی صورت گرفته است.

وی با اشاره به انتخاب شعار "امنیت غذایی از مزرعه تا سفره" از سوی سازمان بهداشت جهانی برای هفته سلامت امسال اظهار داشت: باید امنیت غذایی در تمامی مراحل و حوزه ها مورد توجه قرار گیرد زیرا بر اساس استانداردها باید غذا عاری از مواد آلاینده و شیمیایی و فلزات سنگین سموم باشد و برای جلوگیری از این امر باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

سیاری با اشاره به کمبود ویتامین دی در میان دانش آموزان و برنامه ریزی وزارت بهداشت در این زمینه اضافه کرد: وزارت بهداشت و درمان تلاش دارد تا ویتامین دی و مکمل ویتامین دی را در مدارسی که دانش آموزان آن با کمبود این ویتامین روبرو هستند توزیع کنند چرا که بر اساس آمارها ۷۶ درصد دانش‌آموزان ۱۴ تا ۲۰ سال کشور کمبود ویتامین D دارند.

صبح امروز و همزمان با هفته سلامت و با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، معاونان وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران و مسئولان محلی به صورت نمادین در مدرسه نمونه دخترانه راضیه حسینی شکرایی نواخته شد.