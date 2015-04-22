همه واحدهای بزرگ صنعتی آذربایجان شرقی دارای تصفیه فاضلاب هستند

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دوم اردیبهشت و ۲۲ آوریل مصادف با روز جهانی زمین پاک است، گفت: باید نگاه ویزه ای به حفظ طبیعت و زمینی که روز آن زندگی می کنیم داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید به همه مردم یادآوری کرد که نباید سیاره خود "زمین" را فراموش کنند، ادامه داد: اين روز به منظور ايجاد آگاهي جهاني و نيز سپاسگزاري از مواهب زمين و منابع و ذخاير طبيعي آن است.

قاسمی با اشاره به اینکه تعيين الگوي مصرف نقش مهمی در حفاظت از منابع آب و خاک دارد، گفت: جلوگيري از مصرف گرايي و فرهنگ سازی در این زمینه می تواند باعث حفظ منابع مهم طبیعی در جهان و به خصوص کشور ما شود.

وی در خصوص اقدامات اداره کل در خصوص حفاظت از منابع آب و خاک اظهار داشت: کلیه واحد های صنعتی مهم و بزرگ در سطح استان که دارای پتانسیل آلایندگی فاضلاب هستند به سیستم های تصفیه خانه فاضلاب مجهزند تا به لحاظ رعایت استاندارد زیست محیطی و براساس پایش های مستمر و شبانه روزی و به استناد نتایج نمونه برداری های دوره ای انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در صورت عدم رعایت استاندارد های زیست محیطی اخطاریه های لازم جهت بهبود وضعیت تصفیه خانه ها صادر می شود، افزود: توليد فاضلاب ها و پساب هاي آلوده به خصوص فلزات سنگين، مواد شيميايي بسيار خطر ناك، باكتري ها و ويروسهاي كشنده و عدم خنثي سازي و تصفيه آن تهديدي جدي برای منابع آب و خاك است.