۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

واکنش به ماجرای اخذ ویزیت دوبل متخصصان طب فیزیکی

رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی دریافت ویزیت دو برابری از بیماران در مراکز فیزیوتراپی از سوی متخصصان طب فیزیکی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید منصور رایگانی با اشاره به مصاحبه اخیر یکی از معاونین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبنی بر بروز تخلف درمراکز درمانی و اخذ ویزیت دو برابری از بیماران در آن دسته از واحدهای فیزیوتراپی که مسئول فنی این واحدها پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی است، گفت: این اظهارات کاملا کذب است. 

وی افزود: در واحدهای فیزیوتراپی که مسئول فنی متخصص طب فیزیکی است، از بیمارانی که سایر همکاران ارجاع می دهند هیچ ویزیت جداگانه ای اخذ نمی گردد و تنها هزینه ای که دریافت می‌شود بابت خدمات فیزیوتراپی است. 

رئیس انجمن طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران درباره تفاوت ارائه خدمات فیزیوتراپی در واحدهایی که زیرنظر پزشکاه متخصص طب فیزیکی و توانبخشی است با واحدهایی که پزشک متخصص طب فیزیکی حضور ندارد، گفت: در مراکزی که پزشک حضور دارد فیزیوتراپی با دقت بیشتر و نظارت مستقیم پزشک صورت می گیرد و اگر بیمار حین درمان دچار مشکل گردد و نیاز به اقدامات پزشکی باشد این اقدامات به راحتی قابل انجام می باشد.

رایگانی افزود: علاوه بر این باید گفت پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی همانند سایر متخصصان است و بیمار می تواند به صورت مستقیم به او مراجعه کند و در صورت لزوم علاوه بر روشهای درمانی متداول از قبیل دارو، تزریفات تخصصی، روشهای ورزش درمانی و سایر اقدامات فیزیوتراپی نیز تجویز کند.

کد خبر 2539859
حبیب احسنی پور

