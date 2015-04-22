دوره آموزشی «عکاسی در غار» در قم برگزار شد

مهدی مصطفی لو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون کوهنوردی برنامههایی آموزشی را در نظر گرفته که یکی از این دورهها، دوره آموزشی عکاسی در غار بود که توسط مدرس فرانسوی در قم برگزار شد.
وی افزود: در این دوره آموزشی که کوهنوردان حرفهای از نقاط مختلف کشور در آن حضور داشتند و دوره تئوری آن نیز در فدراسیون کوهوردی برگزار شد، شرکت کنندگان برای اجرای دوره عملی در قم حضور پیدا کردند و این بخش از دوره آموزشی در گنبدهای نمکی قم انجام شد.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی قم گفت: مدرسان فرانسوی تکنیکهای عکاسی در غار و استفاده از فلاش در نور روز را در قم برای شرکت کنندگان تشریح کردند و جاذبه غارهای استان قم را قابل توجه و شگفت انگیز ارزیابی کردند.
مصطفی لو درباره طرح ساماندهی گروههای کوهنوردی بیان داشت: با توجه به تعداد قابل توجه گروههای کوهنوردی استان قم، تصمیم بر ساماندهی و تشکیل شناسنامه و پرونده برای گروههای کوهنوردی استان گرفتیم و تاکنون تعداد زیادی از این گروهها به صورت رسمی شناسنامه دار شدهاند و مورد تایید هیئت کوهنوردی قرار گرفتهاند.
وی عنوان کرد: درخواست ما از خانوادهها این است که برای حضور در برنامههای کوهنوردی، با هیئت کوهنوردی استان هماهنگ کنند و در برنامه گروههای شناسنامه دار شرکت کنند و بدیهی است که هیئت کوهنوردی مسئولیت شرکت علاقمندان در گروههای فاقد مجوز را نمیپذیرد.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی قم تصریح کرد: در حال حاضر کوهنوردان قمی در برنامههای کوهنوردی، غار نوردی، سنگ نوردی و یخ نوردی در نقاط مختلف کشور شرکت میکنند و محدوده فعالیت آن تنها در استان قم نیست البته گروههایی نیز برای علاقمندان به کوهنوردی که حرفهای نیستند نیز وجود دارد.
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