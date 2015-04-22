آموزش و پرورش بهترین بستر برای ارتقای سطح سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در همایشی که به مناسبت هفته سلامت در تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: هفته اول اردیبهشت ماه با عنوان هفته سلامت نامگذاری شده که فرصتی برای تلنگر به جامعه در حوزه بهداشت و سلامت است.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت با توجه به مسائل و حساسیت هایی که در حوزه سلامت افراد در سطح جوامع وجود دارد، هر ساله شعاری را انتخاب کرده و با توجه به اینکه بر اساس آمار میزان مرگ و میر افراد بر اثر پرخوری و بد خوری بیش از گرسنگی است، شعار امسال را «امنیت غذایی از مزرعه تا سفره» انتخاب کرده است.

محمدی با بیان اینکه تامین مواد غذایی از طریق منابع گیاهی و حیوانی صورت می گیرد، گفت: متاسفانه در خصوص تامین مواد از طریق منابع گیاهی توجه کمتری صورت گرفته است.

محمدی در ادامه آموزش و پرورش را به عنوان یکی از متولیان امر بهداشت معرفی کرد و افزود: باید توجه داشته باشیم غذایی که به دست مردم می رسد در تمامی مراحل تولید به بهترین شکل ممکن تهیه شود که نقش سازمان جهاد کشاورزی نیز در این زمینه حائز اهمیت است.

معاون تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه، این نهاد را به عنوان زیر بنای توسعه کشورها عنوان کرد و گفت: سلامت یکی از شاخصه های توسعه یافتگی است و بهترین بستر برای تحقق این امر آموزش و پرورش است.

وی خاطر نشان کرد: هر دانش آموزی می تواند به عنوان یک سفیر، پیام ها را به کل جامعه انتقال دهد.

محمدی نقش معلمین، مدیران و مربیان بهداشت را در این راستا بسیار موثر دانست و گفت: یکی از راه هایی که معلمان می توانند این نقش را به خوبی ایفا کنند، ارائه آموزش های مناسب است.