به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس بیانیه ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای قرائت شد.

نمایندگان خانه ملت در این بیانیه، از سخنان مقام معظم رهبری حمایت و بر رعایت خطوط قرمز در مذاکرات هسته‌ای تأکید کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر درایت و فرزانگی خود را به رخ جهانیان کشاند و نشان داد که تنها ولایت است که می‌تواند از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و پیشرفت‌های علمی مردم ایران در حاکمیت جهانی مستکبران حسود دفاع نماید.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت قاطعانه و بی‌دریغ خود را از رهنمودهای راهگشای رهبری در مورد مذاکرات هسته‌ای لوزان اعلام می‌کنیم و ضمن تشکر از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از آنان می‌خواهیم تا رهنمودهای راهگشا و بایدها و نبایدهای ایشان را مبنای مذاکرات قرار دهند تا در دنیا و قیامت در مقابل مردم، خانواده‌های معظم شهدا، خصوصاً شهدای هسته‌ای و نسل انقلابی و نسل‌های آینده و در مقابل خداوند بزرگ و ائمه اطهار سربلند و پیروز باشند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و تیم مذاکره‌کننده را به نکات ذیل که الهام گرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری است یادآور می‌شویم:

در قرارداد نهایی هیچگونه قراردادی که نظارت خاص و فراتر از NPT بر جمهوری اسلامی تحمیل شود پذیرفته نشود همچنین نظارتی که امنیت دانشمندان هسته‌ای را به خطر می‌اندازد مورد توافق واقع نگیرد. تحقیق و توسعه در تکنولوژی، غنی‌سازی و علوم هسته‌ای نباید مشمول هیچ محدودیتی شود. نظارت نباید شامل مراکز و صنایع نظامی و اماکنی که موجب شکسته شدن غرور ملی و تحقیر ملت ایران می‌گردد بشود. همانگونه که جمهوری اسلامی بارها پایبندی خود را به قراردادهای بین‌المللی اثبات کرده و برعکس طرف مقابل غیرقابل اعتماد بودن خود را به اثبات رسانیده بنابراین تحریم‌ها باید در اولین گام به صورت همه جانبه و یکجا لغو گردد. دولت منتقدان را دوستان نظام اسلامی دانسته و با آنان مشورت کند و مردم را محرم خود بداند. دستاوردهای هسته‌ای ایران جزئی از نیازهای تفکیک‌ناپذیر پیشرفت یک کشور است. بنابراین هیچکس حق ندارد برای توجیه اقدام خود دستاوردهای عظیم را کوچک بشمارد. موضوع مذاکرات تنها برنامه هسته‌ای ایران است لذا تیم مذاکره‌کننده دقت نمایند که مسائل نظامی،‌ بین‌المللی، منطقه‌ای دفاع از مظلومان جهان که جزئی از ماهیت انقلاب اسلامی است مورد مذاکره قرار نگیرد.

مسئولین باید در نگارش توافق نهایی راه هرگونه تفسیر و سوءاستفاده و انحراف را مسدود نمایند.

تیم مذاکره‌کننده با تکیه بر قدرت لایزال الهی با طرف‌های مقابل به مذاکره بپردازد که پیروزی نزدیک است انشاءالله.