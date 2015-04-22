ثبت نام اعتکاف در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام رحمت الله اروجی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در نشست توجیهی مسئولین ثبت نام اعتکاف شهرستان های نه گانه با اشاره به حلول ماه مبارک رجب با تأکید بر استفاده از فرصت های این ماه گفت: قدردان نعمت وجودی خودتان باشید.

وی با تأکید بر مدیریت اعتکاف نظم بخشیدن به مراسم اعتکاف را یادآور شد.

اروجی به ارائه توضیحاتی از ساختار اعتکاف در استان و نحوه شکل گیری سامانه ثبت نام اعتکاف از سه سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته همه مشخصات معتکفین دراین سامانه ثبت شد.

وی نظم بخشیدن و برنامه ریزی بهتر برای اعتکاف را از فواید این سامانه برشمرد و گفت: امسال ثبت نام معتکفین در هر شهرستان به صورت مستقل در سامانه مدیریت می‌شود.

اروجی با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در شهرکرد، گفت: مصلای امام خمینی(ره) برای خواهران و مسجد جامع برای برادران در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد اعتکاف استان گفت: در شهرکرد ثبت نام اینترنتی و پرداخت به صورت کاملا الکترونیکی در سامانه WWW.ETEKAFCHB.IR انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام اروجی افزود: ثبت نام ماسم اعتکاف آغاز شده و تا ۱۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی همچنین از گردهمایی مسئولین اعتکاف استان در روز پنج شنبه دهم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: مسئولین برگزاری اعتکاف در بیش از ۱۲۰ مسجد استان شامل رئیس ستاد، مدیر اجرایی و مدیر فرهنگی در این گردهمایی حضور دارند.

مراسم اعتکاف از دوازدهم تا 14 اردیبهشت به مدت سه روز در بیش از 120 مسجد استان برگزار می شود.