دقت در ادبیات بکار رفته در انعکاس اخبار/ اخبار شیعیان منتشر شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار محمد خدادی، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، بر لزوم رعایت اخلاق و امانت داری در اخبار تأکید کرد و گفت: خبرها نباید به گونهای منعکس شود که باعث تنش و فاصله بیان افراد شود.
وی با بیان اینکه باید اخباری که مروبط به مسلمانان و بخصوص شیعیان است به دنیا منعکس شود، بیان کرد: هدف خبر، اطلاع رسانی است و نباید صرفا به خوش آمد و بدآمد کسی، این کار را انجام داد.
استاد برجسته حوزه با بیان اینکه برخی اخبار ناخوشایند است و برخی تمایل به دست کاری خبر هستند، گفت: برخی منافع شان را در خبرها میبینند.
بودجه رسانهها باید توسط مرکزی بی طرف تصویب شود
وی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه بودجه رسانهها باید توسط مرکزی بی طرف تصویب شود، گفت: اینگونه میتوان از برخی از فشارها جلوگیری کرد.
آیت الله مکارم ادامه داد: میتوان اخبار را با ادبیاتی عرضه کرد تا بدون تحریف باشد و این ادبیات میتواند آثار مثبتی نیز داشته باشد بنابراین باید در ادبیات استفاده شده در اخبار دقت کرد و افراد متخصص در این زمینه وارد شوند و مطالب بدون تحریف منعکس شود.
وی با تأکید بر اینکه باید در مقابل رسانههای قلدر ایستادگی کرد ابراز داشت: رسانههای غربی به گونهای رژیم صهیونیستی را معرفی کردهاند که باور پذیر بودن جنایات آن سخت است ولی کشورهای اسلامی و کشورهای مستقل بیطرف باید در مقابل رسانههای قلدر جهان ایستادگی کنند.
این مرجع تقلید با اشاره به جنایات آل سعود بیان کرد: دنیا در برابر جنایات این کشور سکوت کرده که این نیز ناشی از شیطنت برخی خبرگزاریها است و جنایات را توجیه میکنند.
مسابقه مفتیان سعودی در تکفیر مسلمانان
وی در ادامه به سخنان سردمداران آمریکا درباره روی میز بودن گزینه نظامی بیان کرد: این مطلب زشت ترین سخنانی است که سردمدران این کشور بیان میکنند.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه به فتوای تکفیریها وهابی درباره مردم یمن اشاره و گفت: مفتیان سعودی در تکفیر مسلمانان با یکدیگر مسابقه گذاشتهاند و این درحالی است که چند روز قبل یک کنگره ضد تکفیر برگزار کرده بودند.
وی ادامه داد: خلاف مراجع شیعه که دارای استقلال هستند متأسفانه مفتیان سعودی بسیار به حکومت خود وابستهاند.
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