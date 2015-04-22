به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت با بیان اینکه هیات وزیران امروز همچنین آئین نامه های اجرایی تبصره های ۱۵ و ۱۷ قانون بودجه سال ۹۴ را به تصویب رساند، گفت: هیات دولت به تدریج در حال تصویب همه آئین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور است.



نوبخت در پاسخ به این سئوال که براساس تبصره ۲۰ شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد از جانب دولت اجرایی شده است یا خیر؟ افزود: تبصره ۲۰ در باره چگونگی منابع و مصارف و احیاناً حذف گروه هایی از افراد یارانه بگیر است.



وی گفت: البته برای اجرای این تبصره باید آیین نامه اجرایی آن در دولت تصویب شود که هنوز به این تبصره نرسیده ایم.



نوبخت اظهارداشت: آنچه در بند (ه) تبصره ۲۰ قانون بودجه تاکید شده این است که دولت موظف است افراد پردرآمد را مشخص و با تصویب آیین نامه اجرایی یارانه پردرآمدها را قطع کند. در همین حال، تصویب آئین نامه اجرایی به دولت واسپاری شده است، بنابر این چون این آیین نامه هنوز تصویب نشده این اقدام صورت نگرفته است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه براساس تکلیف بودجه سال ۹۴ تا الان هیچ یارانه بگیری از دریافت یارانه ها حذف نشده است، گفت: البته کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند یا افرادی که به نحوی اطمینان حاصل شده که پردرآمد هستند و قبلاً حذف شده بودند، یارانه آنها همچنان حذف است و ما حذف جدیدی نداشته ایم.



وی افزود: بنابراین آنچه در فروردین امسال اتفاق افتاد، ناشی از تشخیص تبصره ۲۱ بودجه سال ۹۳ کل کشور بوده است که براساس آن، ایرانیان خارج از کشور حذف شدند و البته در صورتی که درباره تبصره ۲۰ بودجه سال ۹۴ آئین نامه اش را مصوب کنیم، حتماً به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.



از نوبخت سئوال شد: آیا خبر حذف ۵ گروه جدید یارانه بگیران را که در روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده است، تأیید می کنید؟ گفت: این صحت ندارد. وی افزود: چون باید برای حذف افراد یا گروه های جدید تبصره ۲۰ بودجه ۹۴ مصوب شود و هنوز این اتفاق نیفتاده بنابر این، این موضوع صحت ندارد. براساس بودجه سال ۹۴ به هیچ وجه افرادی مشمول این حذف نیستند.