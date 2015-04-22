تخصیص ۲۷۳۰ میلیارد ریال از سپرده های بانکی به تولید آذربایجان شرق

به گزارش خبرنگار مهر، میر احد حسینی چهارشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: بر اساس سند تدبیر و توسعه استان دو هسته کلیدی ایجاد مرکز اطلاع رسانی بازار کار و مدیریت اشتغال و بهره روی با هدف افزایش کارایی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی آذربایجان شرقی برای این اداره کل معین شده و در این خصوص تیم های کاری نیز تشکیل شده است.

وی در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری آذربایجان شرقی نیز گفت: از جمعیت سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفری استان، یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۸۳۶ نفر شاغل هستند و بر اساس اعلام مرکز آمار کشور برآورد نرخ بیکاری استان در سال های ۹۱، ۹۲ و انتهای پاییز ۹۳ به ترتیب ۱۲.۵، ۹.۶ و ۸.۱ درصد بوده که به غیر از سال ۹۱ که نرخ بیکاری استان در قیاس با متوسط ۱۲.۲ درصدی کشور بالا بوده، در دو سال اخیر این میزان نسبت به متوسط ۱۰.۴ درصدی سال ۹۲ و ۱۰.۵ درصدی پاییز ۹۳ از نرخ کشوری پایین تر بوده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیشترین نرخ بیکاری استان را مربوط به شهرهای میانه، تبریز و جلفا به ترتیب با نرخ ۱۳.۴۴، ۱۲.۶۹ و ۱۱.۱ درصد و کمترین نرخ بیکاری را مربوط به خدآفرین، شبستر و هریس به ترتیب با نرخ ۴.۲۶، ۴.۶۸ و ۴.۸ درصد اعلام و تصریح کرد: بخش صنعت آذربایجان شرقی با بیش از ۴۷۶ هزار نفر بالاترین جمعیت اشتغال استان را داراست و بخش خدمات نیز با بیش از ۴۲۳ هزار نفر در رتبه بعدی است و در مقابل بخش کشاورزی با ۲۴۳ نفر کمترین جمعیت اشتغال استان را به خود اختصاص می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخصیص اعتباری دو هزار و ۷۳۰ میلیارد ریالی از محل سپرده های بانکی برای اجرای طرح های تولیدی استان افزود: خوشبختانه طرح هایی به میزان همین اعتبار تهیه و تدوین و به بانک های عامل معرفی شده اند که بر اساس آخرین آمار حدود یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل این اعتبارات به متقاضیان طرح های تولیدی پرداخت شده و در صورت اجرایی شدن تمام طرح های معرفی شده، ۱۴ هزار اشتغالزایی تدریجی در استان انجام خواهد شد.

حسینی همچنین از اشتغالزایی ۲۷ هزار و ۵۳۲ نفری ۱۴ اداره و سازمان استان در سال گذشته و نیز تشکیل کمیته های انضباطی کارگری برای کاهش تشکیل پرونده ها و دادخواست های این بخش خبر داد و گفت: در سال ۹۳ شاهد رشد شش درصدی دادخواست های ارائه شده کار و کارگری نسبت به سال قبل بودیم که از میان ۱۴ هزار و ۲۸۵ مورد دادخواست، در خصوص ۹ هزار و ۹۳۰ دادخواست رای قانونی صادر و مابقی بصورت سازشی مختومه شده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات پیش آمده برای تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی واگذار شده استان نیز گفت: این بحث در صورت اجرای آن بر اساس موازین قانون اساسی و با تصمیمات درست می تواند برای اقتصاد و تولید کشور و استان بسیار سودمند باشد اما با واگذاری هایی چون ریخته گری، آهنگری، ماشین آلات صنعتی و یا بلبرینگ سازی در سنوات و دولت قبل و یا فولاد میانه در دولت جدید، نه تنها مشکلی از اشتغال و تولید استان حل نمی شود بلکه شاهد تشدید این مسائل در آینده خواهیم بود همانگونه که در روزهای اخیر این موضوع در خصوص کارگران ماشین آلات صنعتی بوجود آمد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی دیدار نمایندگان جامعه کارگری استان با مقام معظم رهبری، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار را از جمله برنامه های هفته کار و کارگری امسال عنوان و تصریح کرد: نشست با اصخاب رسانه، برگزاری یادواره شهدا و غبارروبی مزار شهیدان و دیدار با خانواده ها آنها، برگزاری همایش دوچرخه سواری، مسابقات دومیدانی و دارت بانوان و تجلیل از قهرمانان ورزش کارگری، برپایی نمایشگاه عرضه مشاغل خانگی، تجلیل از زنان کارگر، مسابقه پیامکی صدا و سیما، واگذاری مساکن مهر کارگری و دیدار و بازدید از واحدهای تولیدی و کارگران از دیگر برنامه های هفته کار و کارگر امسال آذربایجان شرقی است که سوم تا یازدهم اردیبهشت امسال برگزار می شوند.