۳۶۰ مجتمع فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی افراسیابی ظهر چهارشنبه در هم اندیشی مدیران مجتمعهای فرهنگی دیجیتال که در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، اظهار کرد: شبکه ملی فرهنگ، شبکهای دیجیتالی در محیط سایبری است که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه باید شورای نظارتی در استانها تشکیل شود تا مباحث مختلف را پیگیری و هم اندیشی کنند، ادامه داد: شبکه فرهنگ بستر بسیار مناسبی برای بسیج عمومی در فضای سایبری است تا همه برنامهها در حوزه فضای سایبری و مجازی به عینیت درآید.
مدیر شبکه ملی فرهنگ با تأکید بر اینکه باید میان مجموعههای دیجیتالی ابتکار کار وجود داشته باشد تا به نتایج خوبی برسند، افزود: یکی از مشکلات ما در زمینه تولیدات نرم افزاری این است که نمیتوانیم طرح توجیهی و علمی خوب ارائه دهیم
افراسیابی عنوان کرد: هیئت وزیران دولت نظارت بر فضای مجازی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و این وزارتخانه نیز این وظیفه را به مرکز رسانهای دیجیتال و شبکه ملی فرهنگ واگذار کرده است.
مدیر شبکه ملی فرهنگ با بیان اینکه ۳۶۰ مجتمع فرهنگی دیجیتال در کشور فعال است، افزود: نیمی از این مجتمعها در کانونهای فرهنگی هنری مساجد مستقر هستند که اعضای این مجتمعهای فرهنگی به آموزش نیاز دارند.
افراسیابی با اشاره به اینکه متکی بودن به بودجه دولت باعث شده تا در مواردی اقدامات خانههای فرهنگ با مشکلاتی مواجه شود، ابراز کرد: از همین رو مجموعه همکاران ما در این مجموعه باید به این فکر باشند که با قطع بودجه هم بتوانند کار را ادامه دهند.
وی با اشاره به آماده بودن شبکه فرهنگ در راستای بازارسازی برای تولیدات نرم افزاری، گفت: خانوادههای ایرانی برای فرهنگ خویش هزینه میکنند، پس مباحث فرهنگی میتواند اقتصادی باشد و نیازی نیست همیشه منتظر تزریق پول از بودجههای دولتی باشیم.
مدیر شبکه ملی فرهنگ با بیان اینکه تا کنون طبق آمار و اطلاعات رسیده، باحمایت شبکه ملی فرهنگ ۲۵۰ برنامه تولیدات فرهنگی دیجیتال در عرصههای مختلف نرم افزار و بازی در کشور تولید شده است یادآور شد: مراکز فرهنگ در تمامی استانها باید آمار و گزارشهای خود را ماهیانه به شبکه ملی فرهنگ ارائه دهند؛ زیرا فعالیتها و میزان رشد مراکز از طریق همین آمار سنجیده میشود.
افراسیابی از مراکز فرهنگی فعال در عرصههای فرهنگی در جامعه مانند کافی نت، گیم نت، تولیدکنندگان انیمیشن و وبلاگ نویسان دعوت کرد به شبکه ملی فرهنگ بپیوندند و خدمات مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیگری مانند بازایابی و توزیع را از شبکه ملی فرهنگ دریافت کنند.
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