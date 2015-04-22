ایران لنگرگاه ثبات و الگوی پیشرفت در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان و فرماندهان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ضمن تبریک به مناسبت روز سپاه اظهار داشت: سپاه برکات بسیار زیادی را برای این نظام و انقلاب داشته است و ولایت‌مداری و دین‌محوری از ویژگی‌های سپاه است.

وی ادامه داد: این انقلاب بر اساس دین اسلام شکل گرفته است و دشمنان تلاش‌های بسیار زیادی را برای شکست این نظام مقدس داشته‌اند ولی هر بار شکست خورده‌اند و نظام اسلامی ایران روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است.

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: تهدیدها و تحریم‌ها و برنامه‌های دشمنان برای شکست نظام مقدس جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهد برد و جمهوری اسلامی با موفقیت از اینها عبور خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی تبدیل به لنگرگاه ثبات و الگوی پیشرفت در منطقه نو جهان شده است، افزود: این موضع نوید یک تمدن جدید جهانی است که مایه دلگرمی آزادی‌خواهان جهان شده و باعث نگرانی‌هایی را برای دشمنان ایجاد کرده است.

جلیلی به تلاش‌های دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی با استفاده از امکانات و تجهیزات مختلف اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی و مردم ولایت مدار ایران با شجاعت و بصیرت در مقابل این دسیسه‌ها ایستاده‌اند.

لزوم توجه به راهبردهای رهبری در مذاکرات هسته‌ای

وی ادامه داد: کشورهای جهان سلطه و استکبار جهانی می‌خواهند که جلوی پیشرفت‌های ایران اسلامی را بگیرد و از همه ظرفیت و قدرت‌ها بر علیه ایران استفاده می‌کند که مانع پیشرفت‌های نظامی، هسته‌ای و علمی ایران شود ولی به همت ملت ایران موفق نشده اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به حمایت‌های سازمان ملل از جنایات عربستان در کشور یمن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مردم یمن طی ۲۷ روز زیر حملات شدید نظامی عربستان قرار گرفتند ولی سازمان ملل از این جنایات حمایت کرد.

وی با بیان اینکه ایران تنها در پی دستیابی به فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است، تاکید کرد: ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است و می‌توان از این انرژی به صورت صلح‌آمیز استفاده کند.

جلیلی در ادامه بر لزوم توجه به راهبردهای رهبری تاکید کرد و افزود: برای دستیابی به موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، باید با استفاده از نظریات مقام معظم رهبری گام برداشت.

وی بر لزوم توجه به خطوط قرمز در جریان مذاکرات تاکید کرد و ادامه داد: تجربیات و باورهای جمهوی اسلامی باعث بی‌اعتمادی ما به آمریکا شده است.

لازم به ذکر است که سعید جلیلی برای سفر یک روزه به بوشهر سفر کرده است و در اولین برنامه خود به منطقه دوم نیروی دریایی سپاه رفت و سپس با حضور در گلزار شهدای شهر بوشهر، با شهدا تجدید میثاق کرد.

دیدار با امام جمعه بوشهر، نشست با دانشجویان و سخنرانی در جمع مردم بوشهر از دیگر برنامه‌های جلیلی در بوشهر است.