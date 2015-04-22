افت ۲۵۹ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران بورس و اوراق بهادار تهران امروز بیش از۵۷۳ میلیون برگ سهم را در بیش از ۶۳ هزار دفعه و به ارزش ۱۸۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ در معاملات امروز ۸ واحد، آزاد شناور ۱۹۵ واحد، بازار اول ۱۶۱ واحد، شاخص بازار دوم ۷۰۴ واحد و شاخص صنعت ۳۰۵ واحد افت را تجربه کردند.

همچنین در حالی که در معاملات امروز شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) ۱۱۱ واحد افت کرد اما شاخص کل (هم وزن) ۵ واحد و شاخص قیمت(هم وزن) ۵ واحد رشد را تجربه کردند.

ارزش روز بازار با یک هزار میلیارد تومان افت در حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بود.