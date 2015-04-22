ایجاد مرکز جامع اطلاعات اجتماعی و اقتصادی خانوارها

به گزارش خبرگزاری مهر،انوشیروان محسنی‌بند‌پی در نشست خبری روز چهارشنبه که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد، افزود: در حال حاضر واقعیت تلخی وجود دارد و آن این است که متاسفانه برخی از افراد جامعه به دلیل مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی و غیره با شرایطی مواجه می‌شوند که خود را بی‌پناه احساس کرده و این مساله نه تنها در بعد اقتصادی بلکه در بعد عاطفی و روانی آنها نیز به شدت احساس می‌شود.

وی ادامه داد: برای مثال زمانی می‌گفتند ناباروری بیماری نیست اما در حال حاضر به این باور رسیده‌ایم که این موضوع یک بیماری است زیرا ما در فرهنگی هستیم که نداشتن بچه از طرف خانواده‌های طرفین باعث ایجاد فشارهای متعدد بر زوجین می‌شود و قطعا این فشارهای روانی مسائل متعددی را برای آنان ایجاد می‌کند، پس باید این مساله را نیز به عنوان یک بیماری تلقی کنیم.

رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: اگر در خانواده‌ای زن و مرد از هم جدا شوند و زن در خانواده باقی بماند شاید بتوان قوای خانواده را به همان قوت پیشین ادامه داد در حالی که اگر زن را از خانواده جدا کنیم و مرد باقی بماند، قطعا با مشکلات متعددی در خانواده روبه‌رو خواهیم شد.

بندپی در ادامه تصریح کرد: ازاین رو در جامعه هدف بهزیستی باید علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی، به آسیب‌های ناشی از مسائل غیراقتصادی نیز اهمیت فراوان داد، زیرا در حال حاضر عوامل تاثیرگذار بر سلامت بسیار زیاد بوده و جدا از مسائل بهداشتی، مولفه‌های زیادی تعیین کننده سلامت افراد جامعه هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: «سلامت» محصول مشترک همه ارگان‌ها و سازمان‌های کشور بوده و بهزیستی نیز به عنوان سازمانی تخصصی در این حوزه نقش موثری دارد.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: امیدواریم بتوانیم در آینده بالندگی‌های علمی را در این سازمان وارد کرده و به طور تخصصی‌تر خدمات خود را در سطوح فردی، خانوادگی و جمعی به مددجویان و تحت پوششان خود ارائه دهیم.