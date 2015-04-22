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۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

ذاکری خبر داد:

شهرداران هرمزگان به فرانسه و ایتالیا اعزام می شوند

شهرداران هرمزگان به فرانسه و ایتالیا اعزام می شوند

بندرعباس - مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان از اعزام شهرداران استان هرمزگان به کشورهای فرانسه و ایتالیا برای بازدید از شهرهای پاریس و میلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تراب ذاکری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: معتقدم تجربیات بازدیدهای تخصصی و تجربی تاثیر بسیار زیادی در تقویت رویکردها و الگوهای مناسب مدیریت شهری شهرداران دارد.

وی ادامه داد: در این راستا با هماهنگی های صورت گرفته دو شهر پاریس و میلان در کشورهای فرانسه و ایتالیا برای بازدید شهرداران هرمزگان انتخاب شده اند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان هرمزگان تصریح کرد: این برنامه به طور ویژه و با هدف تقویت توان شهرداران هرمزگان طراحی و تدوین شده است.

ذاکری خاطرنشان کرد: امیدواریم برنامه بازدید از این شهرهای اروپایی، منشا تحرک جدیدی در مدیریت امور شهری استان هرمزگان باشد.

کد مطلب 2540067

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