۱۰ بازیکن پرسرعت جهان

فارس نوشت: در گزارشی که روزنامه مارکا منتشر کرد، گرت بیل، سریع‌ترین حرکت‌ها را در فوتبال جهان داشته است.

براساس اندازه‌گیری تیم گزارشگری این نشریه سرعت گرت‌بیل در زمین 36.9 کیلومتر برساعت بوده است.

بعد از وی یورگن دام،‌بازیکن مکزیکی تیم پاچوکا مکزیک، 35.23 کیلومتر برساعت سرعت داشته و در رده دوم جای گرفته است.همچنین آنتونیو والنسیا با سرعت 35.1 کیلومتر برساعت از منچستریونایتد در رده سوم جای دارد.در این فهرست کریس‌رونالدو و لیونل مسی، اعجوبه‌های رئال مادرید و بارسلونا در رده‌های 5 و 7 جهان قرارگرفته‌اند.

*فهرست 10 بازیکن پرسرعت جهان به این شرح است

1-گرت بیل، 36.9 کیلومتر بر ساعت، رئال مادرید

2-یورگن دام،‌35.23 کیلومتر برساعت ، پاچوکا،‌مکزیک

3-آنتونیو والنسیا،‌35.1 کیلومتر بر ساعت ،‌منچستریونایتد

4- آرون لنون، 33.8 کیلومتر برساعت، اورتون(قرض داده شده به تاتنهام)

5-کریستیانو رونالدو، 33.6 کیلومتر بر ساعت، رئال مادرید

6-تئو والکات، 32.7 کیلومتر بر ساعت، آرسنال

7-لیونل مسی،‌32.5 کیلومتر برساعت ، بارسلونا

8-وین رونی، 31.2 کیلومتر برساعت ، منچستریونایتد

9- فرانک ریبری، 30.7 کیلومتر بر ساعت،‌بایرن مونیخ

10- سرخیو راموس،‌30.6 کیلومتر برساعت