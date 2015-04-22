ضرورت ساخت مسجد در شهرک های تازه تاسیس اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی مسجد شهرک کارشناسان فاز سه با ابراز گله مندی از نبود مسجد در برخی شهرک های تازه تاسیس به ضرورت توسعه مراکز دینی تاکید کرد.

وی افزود: در برخی از این شهرک ها رفتارهای نابه هنجار مشاهده می شود که به دلیل خلا فعالیت مراکز دینی و تربیتی است و به همین دلیل مسئولان استانی باید نسبت به این مهم توجه داشته باشند.

امام جمعه اردبیل با تاکید به کارکرد مساجد اضافه کرد: مسجد نباید مختص یک روز و یا مناسبت خاص باشد و مساجد همه روزها باید به عنوان مراکز ترویج و تبلیغ فرهنگ ناب دینی و قرآنی فعالیت کنند.

عاملی با اشاره به تلاش های استکبار در ایجاد و ترویج رفتارهای نابه هنجار در بین جوانان اضافه کرد: مساجد می توانند به عنوان مراکز مهم آگاهی و هوشیاری فعال شده و جوانان را از انواع انحرافات دور نگه دارند.

وی معتقد است در هر منطقه ای مسجد احداث شده آلودگی و نابه هنجاری در آن کاهش یافته و بر همین اساس ساخت مساجد در مناطقی که فاقد مسجد است یک ضرورت است.

نماینده ولی فقیه در استان به ضرورت معماری مساجد بر اساس سبک ایرانی اسلامی تاکید کرد و گفت: معماری مساجد باید به شکل متفاوتی اجرا شود تا همگان را متحیر سازد.

عاملی تاکید دارد که با افزایش و توسعه کمی و کیفی مساجد می توان شاهد توسعه برنامه های فرهنگی، مذهبی و قرآنی بود.

گفتنی است مسجد «حضرت محمد رسول الله» فاز سه کارشناسان به مساحت دو هزار و ۲۰۸ متر مربع در سه طبقه همکف، زیر زمین و شبستان احداث می شود.

مطابق اعلام هیئت امنای مساجد کارشناسان تکمیل این مسجد نیازمند ۲۰ میلیارد ریال اعتبار است که در صورت تامین از مشارکت های مردمی، خیرین و اعتبارات دولتی تا ۱۸ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.