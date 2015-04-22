کارمند شهرداری قزوین ۲۸۶ ميليون پول پیدا شده را به صاحبش برگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين؛ اين جوان امانتدار وقتي که شب هنگام در حال عبور از خيابان شهيد بابايي قزوين بود متوجه يک نايلون مشکي رنگ پاره اي مي شود که مقداري پول در کنار آن بود، پول ها را برداشته و بلافاصله اين موضوع را با يکي از بستگان خود که از پرسنل نيروي انتظامي بود درميان مي گذارد و با حضور در پليس آگاهي استان و شمارش وجوه نقد و چک ها که مبلغ ۲۸۶ ميليون تومان بود، شماره تلفن صاحب پول را از روي دفترچه قسط که در داخل نايلون قرار داشت پيدا کرده و پس از هماهنگي هاي لازم با مالباخته پول ها به او تحويل داده شد.

مرتضي کريمي در پاسخ به اين سوال مبني براين که با وجود وسوسه انگيز بودن اين همه پول، چرا پول ها را تحويل صاحبش داد، گفت: از لحظه اي که پول ها را پيدا کردم، حتي يک لحظه نيز به فکر برداشتن آنها نبودم و مي خواستم هر چه سريع تر اين پول ها را تحويل صاحبش بدهم.

اين جوان امانتدار در خصوص پيدا شدن پول ها تصريح کرد: شامگاه سي و يک فروردين ماه امسال براي انجام کاري به خيابان شهيد بابايي قزوين رفته بودم که در حال عبور از عرض خيابان متوجه نايلون مشکي رنگي شدم که به دليل عبور خودروها از روي آن محتوياتش که مقاديري وجه نقد وچک بود از نايلون خارج شده بود.

وي ادامه داد: بلافاصله سوار خودرو شدم و با يکي از بستگان که در پليس آگاهي مي باشد موضوع را در جريان گذاشتم که قرار شد پول ها را صبح به آگاهي تحويل بدهم.

کريمي اضافه کرد: صبح روز بعد با حضور در آگاهي استان و شمارش وجوه نقد، شماره پدر مالباخته را از طريق دفترچه قسط که داخل نايلون بود پيدا کرديم و اين در حالي بود که اين فرد از گم شدن اين پول ها اطلاعي نداشت.

وي افزود: پس از اطلاع به اين فرد مبني بر پيدا شدن وجوه نقد يک فيش واريزي نيز در داخل نايلون قرار داشت که از طريق آن شماره مالباخته نيز پيدا شد.

کريمي بيان کرد: صاحب پول هنگام تحويل بسيار خوشحال شد و باورش نمي‌شد اموالش را دوباره به‌دست آورده و از خوشحالي مرا در آغوش گرفت و گفت که هر چه مي خواهم از پول ها بردارم که بنده هم در جوابش گفتم، اين کار را براي رضاي خدا کرده ام و نيازي به مژدگاني نيست.

وي خاطرنشان کرد: مالباخته بعد از اطمينان از کامل بودن پول ها و چک ها گفته در کار خريد و فروش تلفن همراه فعاليت مي‌کند که هنگام پياده شدن از خودرو، نايلون حاوي پول ها بر زمين افتاده و وي متوجه نشده است.

کريمي هدف خود از اين کار را برطرف کردن نگراني از اين شهروند و رعايت امانتداري و وظيفه شناسي و کسب رضاي خداوند عنوان کرد.

بنابراین گزارش کيومرث فدايي فر مدير منطقه يک شهرداري قزوين اقدام این کارمند شهرداری را ستود و از وجود کارکناني اين چنين صادق و امانتدار در اين منطقه ابراز خرسندي کرد.