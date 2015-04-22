روباتی که «یاد می گیرد» چگونه از قهوه ساز استفاده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که فناوری روباتهای همراه انسان به سرعت در حال همه گیرشدن و توسعه کیفی و کمی است، باید منتظر نمونه هایی بود که معمولی ترین کارها را نیز با دقت و ظرافت بالایی انجام دهند.

در این راستا محققان دانشگاه کورنل روبات جدیدی را طراحی و برنامه ریزی کرده اند که یاد می گیرد چگونه از دستگاه قهوه سازی که تاکنون آن را ندیده برای تهیه قهوه ای با کیفیت بالا استفاده کند.

به عقیده محققان تولید روباتها یک بخش از چالش پیش روی این عرصه از فناوری است و آموزش دادن به آنها بخش مهمتر و درخصوص این روبات جدید هر دو بخش تقریبا حل شده است.

محصول جدید محققان این دانشگاه این توانایی را دارد که از تجربیات قبلی خود و حتی از آنچه که روباتهای دیگر انجام داده اند برای انجام کارهای مختلفی از جمله تهیه یک فنجان قهوه باکیفیت بهره بگیرد.

این روبات با تکیه بر پایگاه داده (database) آنلاین، از حرکات مکانیکی سایر روباتها در انجام همان کار استفاده کرده تا کاری که به آن محول شده است را با بالاترین کیفیت ممکن انجام دهد.

محققان دانشگاه کورنل طراحی و ساخت این روبات را گامی بزرگ اما ناکافی برای تحقق ایده زندگی انسانها با روباتها می دانند.