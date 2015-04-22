یک شرکت بزرگ نفتی منحل شد/ اجرای اصل ۴۴ به شیوه جدید!

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و موافقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منحل شد.

بر این اساس شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران با سابقه بیش از چند دهه فعالیت در سطح صنعت نفت و گاز کشور منحل و این مجموعه به یک مدیریت در سطح شرکت ملی نفت ایران تبدیل شده است.

شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران، شركت پيرا حفاري ايران، شركت ملي حفاري ايران، شركت انتقال گاز ايران، ۸ پالايشگاه گاز، شركت بهينه سازي مصرف سوخت، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و ۱۲ شركت كوچك و بزرگ ديگر نفتي پیشتر در لیست خصوصی سازی قرار گرفته بودند.

از این رو با تبدیل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به یک مدیریت در بدنه شرکت ملی نفت ایران، عملا خصوصی سازی این مجموعه نفتی متوقف می‌شود.

در همین حال، منصور معظمي معاون برنامه ريزي وزارت نفت اخیرا با بيان اينكه پيشنهادها و نظرهاي وزارت نفت در زمينه خروج شركت‌هاي نفتي از فهرست واگذاري با تصويب در كميسيون اقتصادي دولت تامين شد، گفت: اين مصوبه پس از ۱۴ ماه مذاكرات وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان خصوصي سازي حاصل شده است.

با انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و با حکم رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت، عزت الله اکبری با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی، ساخت و تامین کالا نفت منصوب شده است.

بنا بر گزارش شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پشتیبانی، ساخت و تامین کالا، پس از انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران ایجاد شده است، این مدیریت، امور پشتیبانی از ساخت، تهیه و تامین اقلام مورد نیاز و حمایت از تولید داخلی در صنعت نفت را برعهده دارد.