این ذره گرد و غبار متعلق به کدام شهر جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطراف ما مقادیر بیشماری از ذرات گرد و غبار به شکل شناور وجود دارد اما شاید از شنیدن این نکته تعجب کنیم که می توان منشأ آنها را حدس زد. در حقیقت تازه ترین پیشرفتهای علمی پاسخی برای منشأ هر نوع ذرات گرد و غبار در هوا دارد.

مطالعه تازه ای در آمریکا نشان می دهد ریزقارچهایی که در تمامی ذرات گرد و غبار یک منطقه از جهان وجود دارد با نمونه های دیگر متعلق به نقطه ای دیگر متفاوت است! درحقیقت محققان متوجه شده اند میان ارتباطات قارچی سراسر یک کشور مانند آمریکا تفاوتهای زیادی وجود دارد.

محققان با استناد به این تفاوتها می توانند منشأ و وابستگی هر ذره گرد و غباری را در محدوده ای به وسعت چندین کیلومتر تعیین کنند.

از این رو می توان با جمع آوری اطلاعات بیشتری درباره توزیع قارچها در سراسر یک کشور، پیش بینی های دقیق تری درباره تعلق هر ریز ذره گرد و غبار به نقطه ای مشخص از جهان ارایه کرد! چنین دستاوردی حیرت جامعه علمی جهان را به همراه داشته است.

در این پروژه بی سابقه محققان پایگاه اطلاعاتی نمونه گرد و غبارهای جمع آوری شده از یکهزار شهر در ۴۷ ایالت آمریکا را مورد مطالعه دقیق قرار دادند. این ذرات همواره حامل انبوهی از میکروبها و قارچها هستند.

محققان در کمال شگفتی متوجه شدند در میان حدود ۴۰ هزار نمونه قارچ موجود در این نمونه ها تقریبا هیچ دو نمونه مشابهی وجود ندارد!

آنها در گزارش خود اینگونه نوشته اند: برخی قارچها تنها در سواحل غربی آمریکا پیدا می شوند و برخی نیز تنها با گیاهان به خصوص مرتبط هستند.