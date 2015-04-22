به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار کاظم مجتبایی در اولین قرارگاه مبارزه با سرقت در سال ۹۴ که با حضور رؤسای پلیسهای تخصصی فرماندهی انتظامی استان قم برگزار شد، از تلاشهای پلیس آگاهی در شناسایی باندهای سرقت در سال ۹۳ و فروردین ۹۴ قدردانی کرد و گفت: باید این قرارگاه هر هفته تشکیل و ضمن دعوت از روسای کلانتریها در خصوص پیشگیری از سرقت حوزه استحفاظی کلانتری مربوطه گزارش بدهند.
وی بر اقدامات هدفمند در خصوص پیشگیری از سرقتها و نیز ارائه راهکار در این زمینه تأکید کرد و افزود: باید وقوع سرقتها از زوایای مختلف مورد بررسی و زیر ذره بین قرار گرفته تا کنترل و مهار شود.
مجتبایی با بیان اینکه در سال ۹۳ مجموع سرقتها در قم کاهش داشته است، افزود: اگر چه ممکن است ماهیت سرقت خودرو در نهایت به سرقت داخل خودرو و قطعات آن ختم شود ولی عنوان آن سرقت خودرو است و باید پیشگیری از این جرم در دستور کار قرار بگیرد.
فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه پیشگیری از سرقت و کاهش وقوع جای خوشحالی دارد، اضافه کرد: در سال جاری اولویت قرارگاه مبارزه با سرقت پیشگیری از سرقت منزل، اتومبیل و موتورسیکلت است.
مجتبایی تصریح کرد: معاونت عملیات، پلیس پیشگیری و فرماندهی انتظامی شهرستان موظفند در این رابطه همکاریها را ارتقاء داده تا مشکلات برطرف شود.
وی بر اقدامات کنترلی جرایم تأکید کرد و افزود: اقدامات باید هدفمند باشد و کلانتریها به گونهای برنامه ریزی کنند تا این جرم کنترل شود.
سردار مجتبایی با بیان اینکه هم دستگاه قضایی و هم سازمان زندانها در اوج مساعدت با پلیس هستند، در خصوص هوشمند سازی حوزه استحفاظی کلانتریهای استان نیز تأکید کرد: هر ماه یکی از کلانتریهای قم در ۵ نقطه از حوزه استحفاظی کلانتری به دوربین تجهیز شود.
وی اظهارداشت: حضور پلیس افتخاری در پلیس آگاهی باید تجزیه و تحلیل شود تا در رابطه با کنترل سرقتها از این نیرو بهتر استفاده شود.
مجتبایی در ادامه به راه اندازی پایانه کنترل اتباع در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: این موضوع باید با جدیت دنبال شود.
فرمانده انتظامی استان قم در خاتمه تصریح کرد: اولویت و هدف گیری پلیس قم در سال جاری کاهش ۱۰ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۵ درصدی کشفیات است.
۷۰ درصد متهمان دستگیر شده در سال ۹۳ سابقه دار هستند
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم نیز در این جلسه در گزارشی با اشاره به اینکه عمده پروندههای تشکیل شده در پلیس آگاهی طی سال گذشته مربوط به سرقت است، بیکاری را یکی از دلائل اصلی آن برشمرد.
سرهنگ مهدی قدمی با بیان اینکه دستگیریها در سال ۹۳ هدفمند بوده، تصریح کرد: در سال ۹۳ مجموعاً سن دستگیر شدگان ۲۵ تا ۴۰ سال بوده و حدود۷۰ درصد این افراد سابقه دار بودهاند.
وی با اشاره به اینکه نیمی از دستگیر شدگان اعتیاد به مواد مخدر دارند، بر استفاده از ظرفیتهای برون سازمانی در کنترل سرقتها تأکید کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم با بیان اینکه در سرقتهای خرد طی یک ماهه فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش روبرو بودهایم، موضوع آموزش به شهروندان را مهم ارزیابی کرد.
نظر شما