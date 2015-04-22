نظارت بر واحدهای اقتصادی اصفهان هر ۶ سال یکبار انجام می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی قادری در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته کارگر اظهار داشت: در حال حاضر ۶۲ بازرس از سوی اداره کار فعالیت می کنند که اگر بخواهیم بر تمام واحدهای اقتصادی نظارت و بازرسی کنیم هر شش سال یکبار نوبت به هر واحد اقتصادی میرسد.

وی با اشاره به اینکه لازم است در واحدهای تولیدی به صورت ویژه بخش بازرسی فعال شود، بیان داشت: در این خصوص وزارتخانه تدبیری را اتخاذ کرده که در دست بررسی است.

مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بازرسی، یک پست کلیدی و حساس است که لازم است برای کمبود نیرو در این خصوص تدابیری از سوی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه مربوطه اندیشیده شود.

وی اعلام کرد: بر اساس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری اصفهان در ۹ ماهه سال گذشته بالاترین نرخ را در سطح کشور داشته است که این آمار بر اساس سنجش یکساله معادل نرخ بیکاری کشوری بود.

قادری با اظهار اینکه نرخ بیکاری به صورت فصلی تغییر می کند، بیان داشت: استان اصفهان یک استان مهاجرپذیر است و از ۶ استان همجوار به این استان مهاجرت داشتیم و از سوی دیگر نظام بانکی که نتوانسته در این سالها به واحدهای اقتصادی کمک‌رسانی کند که این موارد از مهمترین دلایل رشد بیکاری در این استان بود.

وی با اعلام اینکه رویکرد دولت در سال جدید برای کاهش نرخ بیکاری رونق اقتصادی و استفاده از ظرفیت گردشگری است، گفت: آنچه در برنامه توسعه پنج ساله پیش بینی شده بود افزایش رشد اشتغال به ۶ تا ۷ درصد بود که این عدد طبق شرایط، در هنگام تدوین سند مشخص شد اما آنچه در عمل به دست آمد رشد منفی در این شاخص بود.

مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اظهار اینکه بر اساس ۹ پارامتر، استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان در کشور شناخته شد، افزود: استان اصفهان بالاترین جمعیت کارگری را در خود جای داده است و بالغ بر یک میلیون نفر کارگر دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۹۰ برنامه پیش بینی شده، برای جامعه کارگری در سطح استان به مرحله اجرا رسید، اعلام کرد: در سال جاری ۲۷۰ تا ۲۸۰ عنوان برنامه با اهداف چهارگانه برای این اداره تعریف شده است.

قادری اظهار داشت: امسال "آموزش" به عنوان محوری ترین برنامه اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص هفته گرامیداشت کارگر گفت: نزدیک به ۲۰۰ برنامه در این هفته در سطح شهرستان ها و شهر اصفهان به اجرا گذاشته می‌شود که نشست با استاندار، حضور کارگران اصفهانی در دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و معرفی کارگران نمونه کشوری و تجلیل از کارگران نمونه استانی از شاخص ترین این برنامه ها است.