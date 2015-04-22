به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست با مسئولین شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره زندگی امام هادی علیه السلام، عصر اختناق و استبداد حاکميت بود به نحوي كه امام علیه السلام، براي فعاليت فرهنگي در سطح گسترده آزادي عمل نداشت و از اين نظر فضاي جامعه با عصر امام باقر علیه السلام بويژه عصر امام صادق علیه السلام تفاوت فراوان داشت.

وی افزود: در راستای ارج نهادن به مقام شامخ اين امام، این اداره حضور ۵۰ تشكل شاخص فرهنگي و ديني از جمله هيئات مذهبي، كانون هاي فرهنگي، انجمن هاي اسلامي و خانه هاي قرآني وابسته را از طريق تشكيل جلسه، ارسال پيامك، تماس تلفني، اعزام مبلغ و مبلغه، در برنامه های سالروز شهادت امام هادی علیه السلام فراهم كرده است.

توکلیان بیان کرد: نخستین شب جمعه ماه رجب، شب آرزوها یا «لیله الرغائب» می باشد که جزو شب های مهم این ماه است.

وی بیان کرد: مؤمنان باید به این نکته توجه داشته باشند که در این عزیز شب چه آرزویی داشته باشند، آرزویی که در آن دنیا هم به حال آن ها مفید باشد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: اصلی ترین آرزوی یک شیعه در چنین شب گرانقدری تعجیل در فرج مولا، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلامتی و طول عمر نائب المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری است و این مهم قطعاً فراموش نخواهد شد و این شب از جمله شب هایی است که در آن دعاها سریع الاجابه خواهند بود.