آیین عزاداری پیاده علما و مردم در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و همزمان با سالروز شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام هادی(ع)، آیین سنتی عزاداری پیاده علما و مردم متدین و انقلابی ورامین برگزار شد و وارثان قیام ۱۵ خرداد در سوگ شهادت این امام رئوف به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

طبق یک سنت چندین ساله مردم شهرستان ورامین پیش از ظهر امروز در مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین گرد هم آمده و پس از برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانی در سوگ شهادت امام هادی(ع) با پای پیاده در خیابان های ورامین حاضر شدند.

مردم دیار ۱۵ خرداد مسیر مصلی صاحب الزمان(عج) تا گلزار شهدای سید فتح الله را به عزادارای پرداخته و نسبت به مقام شامخ دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت ادای احترام کردند.

در این مراسم آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان، جمعی از مسئولان و مدیران، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار و طبقات مختلف مردم متدین، انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ورامین حاضر بودند.

آیت الله سید مرتضی محمودی در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام هادی (ع) یکی از مظلومترین ائمه شیعه بود که چه در زمان امامت و همچنین در دوران کنونی در غربت و مظلومیت به سر می برد.

امام جمعه ورامین افزود: امروز بارگاه ملکوتی امام هادی(ع) در سامرا تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قرار دارد به طوری که طی چند سال گذشته بود که نیروهای تکفیری بزرگترین جسارت را به این امام بزرگ روا داشته و گنبد بارگاه ملکوتی امام هادی(ع) را تخریب کردند.

وی ادامه داد: این اقدام تکفیری ها سبب شد تا جهانیان از جمله مسلمانان بیشتر از گذشته درباره شخصیت امام هادی(ع) تحقیق و مطالعه کنند و همین امر سبب شد تا تعداد بیشتری از افراد با ویژگی های شخصیتی امام هادی آشنا شوند.