مشارکت سمن ها در تقویت فرهنگ اهدای خون امری ضروری است

علی اوسط هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون استان از کمبود ذخیره خون رنج می برند که در این زمینه باید نقش مردم در ترویج فرهنگ اهدای خون را تقویت کرد.

وی افزود: سال گذشته در سیستان و بلوچستان بیماران تالاسمی، هپاتیت، تصادف و حوادث مختلف ۱۱۹ هزار واحد خون را مصرف کردند که با ۱۶ هزار واحد خون کسری داشتیم.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بیان کرد: با برنامه ریزی های سازمان انتقال خون، این کمبود خون از استان های معین تامین و نیاز سلامت مردم بر طرف شد اما باید با برنامه ریزی دقیق، فرهنگ اهدای خون را در لایه ها مختلف استان جاری کنیم تا دیگر برای سلامت مردم خود نیازمند واردات خون به استان نباشیم.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی های باید بگونه ای باشد که در مناطق مختلف شهری و درمانی ۵ برابر میانگین مصرف سالیانه ذخیره خون داشته باشیم.

هاشمی با اشاره به اهمیت نقش سمن ها اظهار داشت: سمن ها به واسطه ارتباط نزدیک با مردم می توانند به خوبی یاری دهنده سازمان انتقال خون باشند و این دغدغه را روز به روز کاهش دهند.

استاندار سیستان و بلوچستان تامین سلامت مردم را مهم ترین دغدغه نظام دانست و گفت: موضوع مشارکت با زندگی انسان پیوند عمیقی داشته و اقدامی حیاتی و سازنده است که به نقش فعال و خلاق و اثربخش مردم توجه دارد و هر جامعه‌ای توفیق دستیابی به آن را داشته باشد، ثمرات ارزشمند آن را خواهد چشید.

وی یاد آور شد: با این رویکرد، مشارکت نتایج مثبتی چون، افزایش بهره‌وری، ایجاد وحدت و یگانگی، تحول و دگرگونی، توسعه پایدار و سهیم شدن همه مردم در پذیرش مسئولیت می‌شود پس باید برنامه ریزی های بگونه ای باشد تا نقش مردم در تامین سلامت جامعه به بهترین شکل دیده شود.

هاشمی گفت: بنابراین ضروری است در استانی که ۵۱ درصد جمعیت آن را روستائیان تشکیل می دهند با مشارکت همه نهادهای مرتبط با سلامت مردم و آموزش‌های صحیح و به موقع، بتوانیم در تسریع تحقق سلامت جامعه گام برداریم.

وی افزود: از سوئی با توجه به این جامعه آماری بالای روستائی، دستیابی به پزشک متخصص باید در سطح استان هموارتر شود چرا که این حق مردم است و باید این حق را به بهترین شکل ادا کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان یاد آور شد: اکنون ۸۹ درصد از روستاهای استان دارای خانه بهداشت هستند و زیر چتر حمایتی پزشک عمومی قرار دارد که این خود به تنهائی رشد بیش از ۵۰ درصدی را نسبت مشابه ۹۳ به ۹۲ را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: همه ما اذعان داریم که تامین و ارتقای سطح سلامت در جامعه علاوه بر تلاش‌های حاکمیت و دولت یک وظیفه همگانی است و مشارکت بین بخشی نیز یکی از اصول مراقبت‌های اولیه بهداشتی به شمار می‌رود که مهمترین هدفش، افزایش سطح سلامت مردم است باید این سهم را تقویت کرد.

استاندار با اشاره به شروع فصل گرما و احتمال شیوع بیماری التور و واردات آن از طریق اتباع بیگانه خواستار بهره گیری از توان کادر درمانی نیروهای نظامی از جمله ارتش و سپاه در نواحی مرزی شد و افزود: در صورت نیاز می بایست به منظور صیانت از سلامت مردم امکانات پزشکی در آن سوی مرزها و یا حاشیه مرزها مستقر و ایجاد شود.

وی همچنین بر شناسایی آلوده ترین روستاهای مرزی تاکید و خواستار تجهیز مراکز درمانی و اعزام پزشک به روستاهای مرزی و در معرض آلودگی احتمالی شد تا بتوان از سلامت مردم به بهترین شکل پاسداری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان از آخرین روزهای سال 93 تا کنون بارها و بارها طی اطلاعیه های مختلف در زمینه کمبود خون در استان و صفر شدن ذخایر خونی هشدار داد و مردم را به اهدای خون دعوت کرده بود.

سیستان و بلوچستان به سبب وسعت زیاد دارای سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر است.